Battiti Live 2024: quante puntate, durata e quando finisce lo show su Canale 5

Quante puntate sono previste per Battiti Live 2024? Lo show dell’estate quest’anno va in onda su Canale 5 a partire da lunedì 8 luglio 2024 con la conduzione di Ilary Blasi e Alvin. In tutto sono previste cinque puntate, in prima serata ogni lunedì sera. Cinque serate di grande musica, nelle diverse tappe dalle città più belle della Puglia. Ecco la programmazione completa (potrebbe cambiare).

Prima puntata: 8 luglio 2024

Seconda puntata: 15 luglio 2024

Terza puntata: 22 luglio 2024

Quarta puntata: 29 luglio 2024

Quinta puntata: 5 agosto 2024

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Battiti Live 2024? Appuntamento in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30. La chiusura è a 00.40. Dunque in tutto tre ore di grande musica, pubblicità incluse.

Cantanti

Abbiamo visto quante puntate sono previste per il Battiti Live 2024, ma chi sono i cantanti? Le prime puntate sono state registrate a Molfetta e sul palco si sono esibiti: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alex Britti, Alex Wyse, Alfa, Annalisa, gli Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, Benjamin Ingrosso, BigMama, i Boomdabash, i Blue, Capo Plaza, Clara, Cioffi, i Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Darin, Dotan, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gaia, Gabry Ponte, Gigi D’Alessio, Guè, Holden, Il Volo, Irama, Matteo Paolillo, Michele Bravi, Mida, Mietta, Mr. Rain, Nek, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Petit, i Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rhove, Rose Villain, i Santi Francesi, Sarah, Tananai, The Kolors e Tony Effe. Gli artisti protagonisti delle esibizioni “on the road”, invece, sono Angelina Mango e Geolier.

Nelle esibizioni svolte a Otranto i cantanti di Battiti Live 2024 sono stati: Achille Lauro, Alfa, Angelina Mango, Annalisa, Anna, Arisa, i Bnkr44, i Boomdabash, Capo Plaza, Clara, Colapesce Dimartino, i Coma_Cose, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Fedez, Gabry Ponte, Geolier, Gianna Nannini, Holden, Icy Subzero, Il Pagante, Il Tre, La Rappresentante di Lista, LDA, Leo Gassmann, Mahmood, Maninni, Mr.Rain, Noemi, Orietta Berti, Petit, Piero Pelù, i Ricchi e Poveri, gli SLF, Sophie and The Giants, Tananai, The Kolors e Zerb. Gli artisti protagonisti delle esibizioni “on the road”, invece, saranno Elodie e Irama.