Battiti Live 2024: i conduttori della nuova edizione su Canale 5

Cambiano i conduttori di Battiti Live. Per l’edizione 2024, in onda per la prima volta su Canale 5, i conduttori sono Ilary Blasi e Alvin. Al posto dei conduttori storici Alan Palmieri (che resta il direttore artistico della manifestazione) ed Elisabetta Gregoraci, conduttori in coppia dal 2017, ci saranno dunque Ilary Blasi e Alvin. Rebecca Staffelli, invece, prenderà il posto di Mariasole Pollio. La regia della kermesse è affidata a Luigi Antonini. Si tratta della 22esima edizione della kermesse, che ha visto alternarsi sul palco oltre 60 cantanti.

La prima edizione dei Battiti Live nasce nel 2003, ideata da Titta De Tommasi. Con il passare degli anni è stata modificata anche la struttura vera e propria del programma che, fino al 2008, veniva trasmesso solo in versione radiofonica. Dopo dieci anni, a partire dal 2013, la direzione artistica venne affidata ad Alan Palmieri. Iniziano anche ad essere trasmessi dai canali televisivi locali fino al 2017 quando nasce un’unione con Mediaset che inizia a trasmettere – in differita – le puntate precedentemente registrate. Se la diretta era confermata su RadioNorba (in radio e tv), qualche settimana dopo i diritti spettavano a Italia 1 con la messa in onda in prima serata. Quest’anno invece il grande passaggio su Canale 5 e la nuova coppia di conduttori.

Ballerini

Abbiamo visto i conduttori di Battiti Live 2024, ma chi sono i ballerini? Il corpo di ballo di Battiti Live 2024 sarà composto da Maria Grazia Tallei, Martina Miliddi, Christian Roberto, Lucia Ferrari, Giovanni Tesse, Sofia Cagnetti, Alessio Di Ponzio, Mattias Nigiotti, Eleonora Cabras, Flaminia Silanos e Claudio La Carpia. Saranno presenti anche Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22, e Tommaso Stanzani.