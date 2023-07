Battiti Live 2023, la scaletta della prima puntata dello show su Italia 1, 4 luglio

Battiti Live 2023 è il concerto dell’estate in onda su Italia 1 alle ore 21.20 per sei settimane dal 4 luglio 2023. Alla conduzione, per il settimo anno consecutivo, la coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Questa edizione 2023 è composta in tutto 16 appuntamenti in 13 città della Puglia. Lo show organizzato da Radio Norba è partito da Bari, ma tocca poi altre splendide location come Gallipoli, Canosa di Puglia, Barletta, Mesagne, Massafra, Fasano, Taranto, Vieste, Peschici, San Foca di Melendugno, Giovinazzo e Otranto. Ma vediamo insieme la scaletta con gli artisti e i cantanti della prima serata di Battiti Live 2023 su Italia 1.

Scaletta e cantanti

Nel primo appuntamento di Battiti Live 2023 si alterneranno sul palco: Achille Lauro, Angelina Mango, Ava, Anna e Capo Plaza, Annalisa, Boomdabash, Coma_Cose, Emma, Fabio Rovazzi, Fedez, Gemelli Diversi, Gabry Ponte, Madame, Negramaro, Orietta Berti, Paola e Chiara, Rose Villain, Rosa Chemical, Sophie and The Giants, The Kolors, Tony Effe. Non è stato reso noto l’ordine di esibizione e le canzoni.

I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. Si parte con le performance di Giorgia da Otranto e Pinguini Tattici Nucleari da San Foca di Melendugno. Ad accompagnare gli artisti, un incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi e dai professionisti del talent show “Amici”.

Quante puntate

Abbiamo visto la scaletta e i cantanti, ma quante puntate sono previste per Battiti Live 2023? In tutto dunque sei puntate ogni martedì su Italia 1. Ecco la programmazione completa.