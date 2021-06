Batman v Superman Dawn of Justice: trama, cast, trailer e streaming del film DC su Italia 1

Questa sera, mercoledì 2 giugno 2021, su Italia 1 dalle 21.20 va in onda il film Batman v Superman: Dawn of Justice, pellicola del 2016, del DC Extended Universe. Si tratta inoltre del primo film in forma live-action a vedere protagonisti sia Batman che Superman. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Batman v Superman: Dawn of Justice? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film riprende le avventure di Superman, dopo che ha sconfitto il generale Zod e ha salvato il pianeta terra: le sue gesta hanno diviso l’opinione pubblica in due e, tra chi rema contro Superman vedendola come una minaccia, c’è anche Batman. Dietro la maschera da pipistrello si nasconde Bruce Wayne, ma in pochi conoscono la sua vera identità. Di giorno è un facoltoso imprenditore che vive a Gotham, di notte salva la sua città dai malintenzionati.

A remare contro Superman è anche Lex Luthor, a capo della LexCorp. Intenzionato a fermare Superman, Lex scova del materiale alieno nell’Oceano Indiano e, sapendo che Clark è suscettibile alla kriptonite, realizza un’arma in grado di annullare i poteri del supereroe. Batman scopre i piani di Lex, così s’introduce furtivamente nella sua sede operativa per rubare tutto ciò che ha scoperto sul rivale. Ma a interrompere le sue ricerche è l’arrivo di Diana Prince, in arte Wonder Woman, la quale però capendo di non poter decifrare quelle informazioni chiede l’aiuto di Bruce.

Quella notte, Bruce sognerà Superman in un futuro non molto lontano, in preda al dolore per aver perso l’amata Loise Lane e completamente impazzito, pronto a ridurre gli umani in schiavitù. Quando poi Flash gli confermerà che quel sogno in realtà era una premonizione, Batman farà tutto ciò che in suo potere per fermare Superman. Lex, nel frattempo, trama nel buio per creare un mostro in grado di distruggere Superman e, al tempo stesso, vuole manipolare anche Bruce per indurre uno scontro tra i due supereroi.

Batman v Superman Dawn of Justice: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Batman v Superman: Dawn of Justice? Ovviamente a interpretare Batman è Ben Affleck, mentre a interpretare Superman è Henry Cavill. Al loro fianco vedremo Amy Adams interpretare la coraggiosa Loise Lane, Diane Lane che interpreta Martha Kent, Laurence Fishburne nei panni di Perry White, Gal Gadot che interpreta Wonder Woman, Jesse Eisenberg che interpreta lo spietato Lex Luthor e Jeremy Irons che interpreta Alfred Pennyworth. E poi vediamo Holly Hunter, Tao Okamoto, Ray Fisher, Michael Shannon, Jason Momoa, Jeffrey Dean Morgan, Scoot McNairy, Lauren Cohan, Brandon Spink e Callan Mulvey. Ecco tutti gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.

Ben Affleck: Bruce Wayne / Batman

Henry Cavill: Clark Kent / Kal-El / Superman

Amy Adams: Lois Lane

Jesse Eisenberg: Lex Luthor

Diane Lane: Martha Kent

Laurence Fishburne: Perry White

Jeremy Irons: Alfred Pennyworth

Holly Hunter: June Finch

Gal Gadot: Diana Prince / Wonder Woman

Scoot McNairy: Wallace Keefe

Callan Mulvey: Anatoli Knyazev

Tao Okamoto: Mercy Graves

Robin Atkin Downes: Doomsday

Trailer

Ecco il trailer del film Batman v Superman: Dawn of Justice, stasera – 2 giugno 2021 – in prima serata su Italia 1.

Streaming e tv

Dove vedere Batman v Superman? Il film va in onda oggi, mercoledì 2 giugno 2021 (Festa della Repubblica) alle ore 21:20 su Italia 1. Il canale Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre e al tasto 506 per la versione HD. Chi vuole seguire il film via streaming può sintonizzarsi sulla piattaforma di Mediaset Infinity: basta registrarsi o fare log in dopodiché sarà possibile seguire in diretta streaming tutto ciò che passa per la tv.