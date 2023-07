L’ex conduttrice di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso, non ha ancora svelato al pubblico quale sarà il suo destino nella prossima stagione televisiva. “Torno, torno presto non vi preoccupate. Torno quando meno ve lo aspettate”, ha detto a una fan durante il Festival Marateale, l’evento che si tiene ogni anno a Maratea, in Basilicata.

La conduttrice, durante il suo intervento, si è poi tolta qualche sassolino dalla scarpa. “La mia trasmissione era trash? Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”.

Poi, una frecciata a Myrta Merlino, che da settembre sarà al suo posto con un format rinnovato e che nei giorni scorsi ha dichiarato: “Farò cronaca popolare, credo che la casalinga di Voghera non esista più”. “Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino – ha sottolineato Barbara D’Urso durante l’intervista di Tgr Basilicata -. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comara. Torno, ma non dico dove”.