Barbara Bouchet e Stefano Oradei, la coppia di Ballando con le Stelle 2020

Barbara Bouchet e Stefano Oradei sono una delle coppie di Ballando con le Stelle 2020, il programma condotto da Milly Carlucci in onda dal 19 settembre 2020 su Rai 1 in cui 13 coppie si sfidano a colpi di danza. Ma chi sono Barbara Bouchet e Stefano Oradei? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Chi è Barbara Bouchet

Barbara Bouchet, pseudonimo di Bärbel Gutscher (Reichenberg, 15 agosto 1943), è un’attrice tedesca naturalizzata italiana. L’attrice è stata sposata con l’imprenditore napoletano Luigi Borghese con il quale ha avuto due figli: Massimiliano e lo chef Alessandro Borghese. Ora dopo una grande carriera cinematografica, a 77 anni, è pronta per la nuova avventura. “Paura? Assolutamente no. È vero che non sto davanti ad una giuria da quando avevo 15 anni, all’epoca era in occasione di un concorso di bellezza, ma non ho alcun timore. Sono convinta di quello che sto facendo e vi prometto, darò il meglio di me stessa. Vi dirò di più: non sono andata per partecipare ma per vincere. Ci siamo intesi?!”. La Bouchet ha poi rivelato che suo figlio Alessandro Borghese era entusiasta: “”Ha subito esclamato: congratulazioni mamma! Vai e divertiti!”. Alessandro è un uomo magnifico, non perché è mio figlio. Già lo vedo davanti al teleschermo mentre farà il tifo per me. Sono certa che anche i suoi tantissimi fan sui suoi social network daranno il loro contributo. Non vedo l’ora”.

Chi è Stefano Oradei

Al fianco di Barbara Bouchet ci sarà il ballerino professionista Stefano Oradei che è stato appena lasciato dalla collega Veera Kinnunen, anche lei farà parte del cast dello show. La relazione si è conclusa dopo 11 anni a causa della gelosia del ballerino, che mal sopportava la complicità tra la fidanzata e l’ex calciatore Daniel Osvaldo, suo compagno di ballo nel programma. Ma chi è Stefano Oradei? Si tratta di uno dei più importanti ballerini italiani, oltre che insegnante di ballo. Ha iniziato a studiare danza a 14 anni, e a 19 ha vinto il suo primo Campionato Italiano di Danze Latino Americane. Laureato in Sciente Motorie all’Università di Roma, ha iniziato la sua scalata al successo nel 2008, quando ha partecipato ai campionati Blackpool Dance Festival in Inghilterra. “Vi dico che andiamo già d’accordo e durante le prove mi sta insegnando tanto”, le parole della Bouchet. “Ha una grande pazienza ma è giustamente severo. Ballare è impegnativo, ma se si viene guidati dalla persona giusta diventa tutto più semplice”.

Streaming e tv

Dove vedere Ballando con le Stelle 2020 in tv e live streaming? Il programma va in onda il sabato sera su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre) alle ore 20,35. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

