Banana Joe: trama, cast e streaming del film su Rete 4 con Bud Spencer

Banana Joe è il film in onda questa sera, sabato 1 aprile 2023, alle ore 21.25 su Rete 4. La pellicola del 1982 è diretta da Steno (pseudonimo di Stefano Vanzina), con protagonista Bud Spencer. Di seguito la trama, il cast e dove vederlo in streaming.

L’azione si svolge ad Amantido in una non precisata Repubblica sud-americana, dove Banana Joe svolge il suo commercio di banane che scambia con altri prodotti per i suoi protetti, gli indigeni del villaggio. Un giorno arriva un boss della malavita che vorrebbe impianare una industria – colonizzazzione di Amantido. Joe, che non ha licenza di commercio, si scontra con gli uffici burocratici della regione, è costretto a fare il servizio militare e finisce anche in carcere. Ma tutto si aggiusterà e il nerboruto Joe ritornerà tra i suoi e riprenderà il suo commercio dopo aver sbaragliato, è inutile dirlo, tutta la ghenga che gli si opponeva.

Banana Joe: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Banana Joe? Ecco tutte gli attori (il protagonista è Bud Spencer, troviamo poi Marina Langner, Mario Scarpetta, Gianfranco Barra, Enzo Garinei, Giorgio Bracardi, Gunther Philipp) e i relativi personaggi interpretati.

Bud Spencer: Banana Joe

Marina Langner: Dorianne

Mario Scarpetta: Manuel Pezzullo

Gianfranco Barra: Señor José Torcillo

Enzo Garinei: ing. Moreno

Giorgio Bracardi: sergente José Felipe María Martiño

Gunther Philipp: sarto

Carlo Reali: capitano della polizia

Salvatore Basile: ufficiale di polizia

Nello Pazzafini: camionista di Torcillo

Maurizio Giustini: Diego

Eolo Capritti: colonnello Julio García Alonso Moreno y Mendoza

Giovanni Cianfriglia: uomo di Torcillo

Benito Pacifico: uomo di Torcillo

Sergio Smacchi: uomo di Torcillo

Marcello Verziera: uomo di Torcillo

Gisela Hahn: annunciatrice TV

Streaming e tv

Dove vedere in tv il film Banana Joe? La pellicola viene trasmessa, a partire dalle 21,30, stasera – venerdì 1 aprile 2023 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando.

Ma il film è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, la celebre piattaforma streaming del Biscione, presente sia sul sito ufficiale che sotto forma di app per iOS e Android. Mediaset Play è completamente gratis: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.