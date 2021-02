Banana Joe: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 27 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Banana Joe, film del 1982 diretto da Steno (pseudonimo di Stefano Vanzina), con protagonista Bud Spencer. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Banana Joe, adulto ingenuo e orfano di una emigrata zingara bianca, vive ad Amantido, un piccolo villaggio della Colombia. Joe è un gigante dal cuore d’oro che commercia banane lungo il fiume scambiandole con altri prodotti destinati ai nativi indios di Amantido, che l’hanno cresciuto come uno di loro. Gli affari procedono bene fino a quando il boss mafioso colombiano di San Cristóbal, il señor Torsillo, decide di controllare il commercio della frutta progettando anche di costruire un casinò illegale nel villaggio, sfruttando anche i bambini indios. Joe intraprende allora un viaggio nella città di Puerto Grande per cercare di opporsi a questo progetto e per avere una licenza ufficiale per il commercio delle banane. A questo scopo, si reca presso l’arcivescovado per cercare documenti che attestino la sua esistenza, visto che all’anagrafe non ha fortuna. Nel contempo, incontra anche il piccolo truffatore Manuel Pezzullo, un napoletano emigrato, che lo consiglia non troppo bene.

Banana Joe: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Banana Joe, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bud Spencer: Banana Joe

Marina Langner: Dorianne

Mario Scarpetta: Manuel Pezzullo

Gianfranco Barra: Señor José Torsillo

Enzo Garinei: ing. Moreno

Giorgio Bracardi: sergente José Felipe María Martiño

Edy Biagetti: proprietario del night club

Gunther Philipp: sarto

Carlo Reali: capitano della polizia

Salvatore Basile: ufficiale di polizia

Nello Pazzafini: camionista di Torsillo

Maurizio Giustini: Diego

Eolo Capritti: colonnello Julio García Alonso Moreno y Mendoza

Giovanni Cianfriglia: uomo di Torsillo

Benito Pacifico: uomo di Torsillo

Sergio Smacchi: uomo di Torsillo

Marcello Verziera: uomo di Torsillo

Gisela Hahn: annunciatrice TV

Streaming e tv

Dove vedere Banana Joe in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 27 febbraio 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

