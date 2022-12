Ballando con le stelle, polemica tra Selvaggia Lucarelli e il pubblico in studio: “Basta, non parlo più”

Altra polemica nel corso della finalissima di Ballando con le stelle 2022. Protagonista ancora una volta Selvaggia Lucarelli che ha risposto al pubblico presente in studio. A scatenare la giurata alcuni mugugni misti a buu arrivati dalla platea quando ha iniziato a dire la sua sulla coppia Alex Di Giorgio e Moreno Porcu che si era esibita poco prima. “Questo teatrino è diventato stucchevole. Basta. Non parlo più”, ha detto la giornalista togliendosi il microfono da davanti.

“Cosa posso dire? Che sono bravi? Bravi – ha quindi aggiunto -. D’ora in avanti sono tutti bravi per me. Non riesco a parlare, a finire un discorso…”. Quindi altri buu dal pubblico che hanno fatto alterare ulteriormente la Lucarelli: “La persona che fa fare le smorfie al pubblico, per favore la smetta… Mi sono stancata, voglio finire un pensiero e non ci riesco”.

A quel punto Milly Carlucci ha provato a far tornare la calma chiedendo a Selvaggia di finire il suo discorso. “Non finisco niente”, ha sentenziato la giurata. La parola è poi passata a Mariotto che ha detto: “Non mi sono piaciuti”, senza ricevere fischi o mugugni dal pubblico. “Niente buu per Mariotto. Strano…”, ha quindi polemizzato la Lucarelli.