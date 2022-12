Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli replica a Guillermo Mariotto

Nonostante sia finito da diversi giorni Ballando con le Stelle continua a far parlare di sé: stavolta è Selvaggia Lucarelli a replicare a Guillermo Mariotto, che in un’intervista al Corriere della Sera aveva accusato la giornalista di avere la “fissa del mandante, del complotto”.

“Noi abbiamo una chat della giuria e lei il giorno dopo scherzava; parlavamo degli ascolti ed era felice; la sera prima si era pure vestita di viola per indispettirci: vedi che il viola porta bene? Mi ha detto” aveva aggiunto Mariotto.

Poche ore dopo l’intervista, Selvaggia Lucarelli è intervenuta sui social per replicare a Guillermo Mariotto: “Oggi un mio collega di ballando dice al Corriere che io quest’anno mi sarei divertita a stare al gioco e che c’è una chat in cui io gioisco per gli ascolti. È totalmente falso, non ho mai commentato gli ascolti in quella chat se non con una battuta sul colore viola a novembre”.

“Sono nervosi, ok, ma eviterei di raccontare stupidaggini per screditarmi, anche perché il tentativo di farlo è durato 3 mesi e non è stato un successo. Comunque autorizzo la pubblicazione della chat, o forse si fa affidamento sul fatto che anche quella è segreta, come i voti” ha scritto ancora Selvaggia Lucarelli.

Questo è tutto, ed era il 27 novembre. Per giunta non è mia abitudine in generale fare festeggiamenti sugli ascolti, tanto più che non è il mio programma ma sono un pezzo dell’ingranaggio. Basta cazzate però. pic.twitter.com/szQ0elDAKl — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 27, 2022

“Questo è tutto, ed era il 27 novembre. Per giunta non è mia abitudine in generale fare festeggiamenti sugli ascolti, tanto più che non è il mio programma ma sono un pezzo dell’ingranaggio. Basta cazzate però” ha aggiunto la giornalista pubblicando la chat WhatsApp dei giudici di Ballando con le Stelle in cui Selvaggia Lucarelli scrive semplicemente “Il viola porta bene, sempre” senza aggiungere ulteriori commenti.