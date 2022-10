Ballando con la stelle, Marta Flavi contro Guillermo Mariotto: “È un cafone”

Marta Flavi attacca duramente Guillermo Mariotto dopo l’eliminazione a Ballando con le stelle avvenuta al termine della seconda puntata del programma, in onda su Rai 1 nella serata di sabato 15 ottobre.

.@FlaviMarta si confida con @milly_carlucci dopo l’eliminazione e non risparmia le critiche a uno dei giudici!

In un video diffuso sui social del programma, Marta Flavi, intervistata dalla conduttrice Milly Carlucci, commenta la sua eliminazione: “Più che dispiaciuta sono arrabbiata. Io ce l’ho con Guillermo Mariotto che non è un uomo buono e va molto a simpatia e questo fa a cazzotti con il fatto di fare il giudice”.

“Lui mi ha dato 0, è una cosa che offende. Se una si mette in gioco e ci prova non gli puoi dare 0. Lui lo fa per avere un’attenzione da parte dei media, lo trovo scorretto”.

“Guillermo Mariotto è un cafone e mi meraviglio che faccia la moda perché la moda è eleganza” ha aggiunto Marta Flavi.

“Lui ama essere insultato perché chi lo insulta prima gli dà 0 e poi gli dà 10. Lui quelli che lo insultano li ama” ha concluso la presentatrice.