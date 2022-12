Ballando con le stelle, Ivan Zazzaroni punge Selvaggia Lucarelli: “Si è un po’ inacidita”

Ancora polemiche a Ballando con le stelle. In attesa della prossima puntata del programma, che non andrà in onda stasera ma sabato 17 dicembre, la giudice Selvaggia Lucarelli ha ricevuto l’ennesimo “attacco” della stagione. Stavolta, a dire la sua sulla giornalista è stato Ivan Zazzaroni che, durante un’intervista a Un Giorno da Pecora (Rai Radio Uno), ha avuto parole poco tenere nei confronti della collega definendola una “provocatrice” che però si è “un po’ inacidita”.

Mentre si parlava di Ballando con le stelle, Ivan Zazzaroni ha detto che Selvaggia Lucarelli “è una provocatrice, è un po’ il suo ruolo. Ha questo velenino che ogni tanto mette dentro, è molto brillante ed intelligente da questo punto di vista. Diciamo che ha reso tutti noi molto più simpatici”. Poi ha aggiunto: “La trovo un filino cambiata, un po’ inacidita da questo punto di vista”.

Il giudice di Ballando ha poi commentato il percorso di Biagiarelli (fidanzato della Lucarelli) a Ballando con le Stelle. Selvaggia nel corso delle varie puntate ha in più occasioni accusato gli altri membri della giuria di aver riservato un trattamento non equo al compagno. Ci sono stati parecchi battibecchi sul tema, sia in puntata sia sui social. “Dice che abbiamo giocato contro Lorenzo, che peraltro a me è anche simpaticissimo – ha detto Zazzaroni -. Lui non balla male ma c’è chi balla meglio”, ha sentenziato. Arriverà una risposta? Non ci resta che aspettare la prossima puntata dello show o magari un replica extra programma di Selvaggia.

