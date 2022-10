“Avete rotto, non mi frega di chi è la tua fidanzata”: Carolyn Smith sbotta con Lorenzo Biagiarelli

Ballando con le Stelle, Carolyn Smith contro Lorenzo Biagiarelli

Puntata ricca di emozioni quella di Ballando con le Stelle andata in scena nella serata di sabato 22 ottobre in cui, tra le altre cose, è andata in scena anche uno sfogo della giurata Carolyn Smith contro Lorenzo Biagiarelli, concorrente e compagno di Selvaggia Lucarelli.

Nel corso della puntata, infatti, Biagiarelli si è sfogato con la giuria per il fatto di essere considerato solo il ‘compagno di’. Affermazioni che hanno scatenato il dibattito tra i giurati, Selvaggia Lucarelli inclusa, e che hanno provocato anche la reazione di Carolyn Smith.

la regina ha parlato👑👑👑 “è 10 minuti che mi avete rotto le scatole”#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/l0iFw5nGcv — maricri 🌊 (@emmecipi_) October 22, 2022

La giurata, infatti, era l’unica che non era riuscita a esprimere una sua opinione sull’argomento e, così, dopo diversi minuti ha preso la parola e dichiarato: “Siamo a Ballando e si deve giudicare il ballo. Da dieci minuti state rompendo le scatole, non me ne frega niente di chi è la tua fidanzata! Tu devi fare le cose con la tua insegnante”.

Parole piuttosto dure che hanno trovato l’apprezzamento del pubblico in studio e anche del web con il video dello sfogo di Carolyn Smith contro Lorenzo Biagiarelli che è diventato virale.