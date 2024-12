Ballando con le stelle 2024, vincitori: chi ha vinto (coppia) la finale

Ballando con le stelle 2024, vincitori: chi ha vinto la finale, 21 dicembre, concorrente, coppia

BALLANDO CON LE STELLE 2024 VINCITORI – Chi ha vinto la finale di Ballando con le stelle 2024? Oggi, sabato 21 dicembre 2024, su Rai 1 è andata in onda la 12esima puntata (la finale) della 19esima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci. A trionfare è stata la coppia formata da… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

LA CLASSIFICA FINALE

Di seguito la classifica finale di Ballando con le stelle 2024:

Concorrenti

Abbiamo visto la classifica e i vincitori della puntata finale di Ballando con le stelle 2024, ma quali sono i concorrenti in gara? In tutto 13 concorrenti Vip sono chiamati a sfidarsi a colpi di danza, affiancati da ballerini e ballerine professionisti. A giudicare le loro esibizioni la temutissima giuria formata da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Quali sono le coppie in gara? Ecco l’elenco completo:

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia

Cugini di Campagna con Rebecca Gabrielli

Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti

Alan Friedman e Giada Lini

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Tommaso Marini e Sophia Berto

Federica Nargi e Luca Favilla

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen

Furkan Palali e Erica Martinelli

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina

Federica Pellegrini e Angelo Madonia (sostituito da Pasquale La Rocca)

Nina Zilli e Pasquale La Rocca

Streaming e tv

Abbiamo visto le coppie e i vincitori di Ballando con le stelle 2024 oggi (21 dicembre 2024), ma dove vedere le puntate in diretta tv e in streaming? Il programma, come sempre, andrà in onda su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle ore 20,35 per dodici puntate a partire dal 28 settembre 2024. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.