Squadra che vince non si cambia. Milly Carlucci ha confermato in toto la giuria di Ballando con le stelle, che tornerà in autunno su Rai 1. Ci sarà dunque anche Selvaggia Lucarelli, alla sua ottava edizione, nonostante le voci dei mesi scorsi sull’ipotesi di un suo possibile addio. L’anticipazione è arrivata da Dagospia. Dietro la celebre scrivania del talent di ballo ritroveremo dunque anche Giullermo Mariotto, il veterano alla sua diciottesima edizione da giurato, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Fabio Canino, giunti alla quindicesima stagione.

In un’intervista a Chi Selvaggia Lucarelli ha confermato la sua presenza nel programma di Milly Carlucci: “Ho lasciato che le voci corressero ma ho trovato fastidioso questo continuo voler far credere che fossi stata cacciata, quando la verità è che sono stata confermata a programma ancora in corso” – ha dichiarato la giornalista – “A breve vedrò Milly Carlucci per definire le ultime cose”.

Per ora non trovano conferma, invece, i rumors di un possibile approdo in trasmissione di Barbara d’Urso. Come vi abbiamo raccontato, la conduttrice ha un contratto in scadenza a fine anno con Mediaset. Tra le ipotesi che circolano, qualora non dovesse arrivare il rinnovo, c’è anche quella di un clamoroso approdo in Rai, proprio a Ballando. A tal proposito Lucarelli ha commentato: “Ho letto di tutto, ma non avrei nulla in contrario se partecipasse. Credo persino che la sua presenza sarebbe molto funzionale al programma, ma sono in alcuni ruoli prestabiliti. Ballando con le Stelle, al contrario di quel che si possa pensare non è una passeggiata. Bisogna fare un grandissimo gioco di sottrazione per esaltare concorrenti e dinamiche. Lei sarebbe disposta a fare un passo indietro e scendere a compromessi col suo ego?”.