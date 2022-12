Ballando con le stelle 2022: le anticipazioni e gli ospiti della nona puntata, 2 dicembre

Questa sera, venerdì 2 dicembre 2022, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda la nona puntata di Ballando con le stelle 2022, il dance show condotto da Milly Carlucci e giunto alla 17esima edizione. Tredici concorrenti vip si mettono in gioco, accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. A valutare le loro esibizioni la temutissima giuria di Ballando con le stelle 2022. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti della nona puntata di stasera, 2 dicembre 2022.

Anticipazioni e ospiti

Vip, guidati dai maestri storici del programma e da alcune new entry, vere star internazionali della danza, tredici personaggi dotati di una spiccata personalità, pronti a mettersi in gioco per regalare al pubblico uno spettacolo da non perdere. Ognuno di loro porterà sulla pista qualcosa di nuovo, non solo potenzialità e tecnica nel ballo, ma anche aspetti della personalità che mai prima d’ora aveva mostrato in pubblico. Queste le coppie in pista stasera: Gabriel Garko-Giada Lini, Alex Di Giorgio-Moreno Porcu, Ema Stokholma-Angelo Madonia, Iva Zanicchi-Samuel Peron, Alessandro Egger-Tove Villfor e Rosanna Banfi-Simone Casula.

Ognuna di queste coppie al termine della puntata potrebbe essere eliminata come già avvenuto alle coppie Marta Flavi-Simone Arena, Giampiero Mughini-Veera Kinnunen, Dario Cassini-Lucrezia Lando, Paola Barale-Roly Maden, Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca e Lorenzo Biagiarelli-Anastasia Kuzmina. Nessuna speranza di ripescaggio per la coppia Enrico Montesano-Alessandra Tripoli vista l’espulsione dal programma dell’attore romano. Ospiti di questa nona puntata di Ballando con le stelle 2022, come Ballerini per una notte, ci saranno Sara Simeoni, l’ex campionessa e ospite fissa del cast de Il circolo dei Mondiali; Zdenek Zeman, famoso allenatore di calcio; e Cristiano Malgioglio, cantante e giudice di Tale e Quale Show.

Ballando con le stelle 2022: giudici

La giuria è confermata: ritroviamo Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, pronta a giudicare le performance del compagno, lo chef Lorenzo Biagiarelli. Commentatore a bordo campo ancora Alberto Matano, affiancato da un ospite diverso ad ogni puntata, mentre nella parte della giuria popolare, ad affiancare Rossella Erra ci sono Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti, ma dove vedere la nona puntata di Ballando con le stelle 2022 in tv e streaming? Lo show andrà in onda su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle ore 20,35 per undici puntate a partire dall’8 ottobre 2022. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.

Social

Il programma è molto attivo anche sui social dove vengono postati diversi contenuti e attraverso i quali è possibile votare. Quali sono i canali ufficiali? Eccoli: