Ballando con le stelle 2022, Alberto Matano: “Ecco chi vincerà”

Chi vincerà Ballando con le stelle 2022? Tanti fan del programma se lo stanno chiedendo. La risposta non arriverà oggi, 17 dicembre, giorno della messa in onda della prima finale. Stasera infatti i concorrenti in gara metteranno “solo” da parte punti in vista della finalissima di venerdì 23 dicembre. Una finale che annuncia equilibrata e ricca di sorprese. Alberto Matano, che fa parte del cast di Ballando con le stelle 2022, ha voluto sbilanciarsi, indicando il suo favorito. “Sabato c’è la finale di Ballando con le stelle e il 23 c’è la finalissima. Secondo me vincerà Gabriel Garko che è stato un concorrente dal mio punto di vista eccellente”, ha dichiarato Matano a R101. Rispondendo alle domande di Maurizio Costanzo, che elogiava Luisella Costamagna, Matano ha replicato: “Sabato ci sarà il ripescaggio, quindi magari la Costamagna potrà rientrare in gara. E’ stata molto brava e anche sfortunata, speriamo possa rientrare”. Andrà così? Vedremo. Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

Streaming e tv

