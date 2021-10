A che ora inizia Ballando con le stelle 2021: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Ballando con le stelle, lo storico dancing show condotto da Milly Carlucci e giunto alla sedicesima edizione? Ve lo diciamo subito: la messa in onda è prevista per le ore 20,35, ogni sabato su Rai 1 per dieci puntate dal 16 ottobre 2021. Appuntamento dunque in prima serata, subito dopo il Tg1, per circa quattro ore di divertimento in diretta. Anche quest’anno si affrontano 13 coppie composta da personaggi del mondo dello spettacolo e ballerini professionisti, che si metteranno in gioco e dovranno fare i conti con i pareri della temutissima giuria di Ballando.

Concorrenti

Abbiamo visto a che ora inizia Ballando con le stelle 2021, ma chi sono i concorrenti vip di quest’anno? Eccoli.

Arisa (cantante)

(cantante) Mietta (cantante)

(cantante) Sabrina Salerno (cantante)

(cantante) Valeria Fabrizi (attrice)

(attrice) Bianca Gascoigne (modella)

(modella) Federico Fashion Style (stilista)

(stilista) Andrea Iannone (sportivo)

(sportivo) Valerio Rossi Albertini (fisico e accademico)

(fisico e accademico) Morgan (cantante)

(cantante) Alvise Rigo (modello)

(modello) Fabio Galante (ex calciatore)

(ex calciatore) Memo Remigi (cantante)

(cantante) Al Bano (cantante)

Un cast, almeno sulla carta di assoluto livello e trasversale. Tra i concorrenti più attesi sicuramente un mostro sacro come Al Bano, che infrange così uno storico tabù del programma, vale a dire quello di avere tra i propri concorrenti volti mai visti in altri reality. Farà sicuramente parlare di sé il vulcanico Morgan, presenta anticipata già mesi fa da TPI.

Tanta curiosità anche per Sabrina Salerno, showgirl icona degli anni Ottanta e Novanta e protagonista di una serata del Festival di Sanremo 2020 e l’attrice Valeria Fabrizi, amatissima suor Costanza della fiction Che Dio ci aiuti. Dal mondo dello sport arriva l’ex calciatore Fabio Galante e Andrea Iannone. Altri cantanti che si cimentano nel ballo sono Arisa, Mietta e Memo Remigi. Non mancheranno poi due bellissimi modelli come Alvise Rico e Bianca Gascoigne. Ci sarà anche il parrucchiere dei vip Federico Lauri (alias Federico Fashion Style) e il fisico Valerio Rossi Albertini. Insomma a Ballando con le stelle 2021 ce n’è per tutti i gusti. Non mancheranno inoltre i ballerini per una notte, a cominciare da Pippo Baudo che sarà ospite della prima puntata.