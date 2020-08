Dopo il maestro di ballo Samuel Peron, un altro membro del cast di Ballando con le stelle è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta del pugile Daniele Scardina, uno dei concorrenti della prossima edizione, al via su Rai 1 dal 12 settembre. A comunicarlo è stata la stessa conduttrice, con un video pubblicato su Instagram: “Abbiamo il risultato dei tamponi, siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina”.

L’ex di Diletta Leotta, ha aggiunto la padrona di casa, ha passato le vacanze “nella stessa zona in cui era Samuel Peron, lì come sapete c’è stato un focolaio importante. Daniele e Samuel non hanno sintomi importanti, quindi magari risolviamo anche questa situazione rapidissimamente. Per quanto ci riguarda siamo in strettissimo contatto con la struttura Rai che fa il monitoraggio in questa situazione e siamo nella mani di una struttura romana che si occupa di questo: rientriamo nel protocollo di sicurezza degli sport di contatto, come la pallacanestro e il calcio”.

“Ci monitoriamo tramite tampone in maniera continuativa, dopo quello di ieri, in apertura di settimana faremo subito un nuovo tampone. Per confermare la negatività e allenarci in sicurezza. Ballando è il mio amore, ma prima di tutto vengono la salute e la sicurezza. Vi ricordo di potare la mascherina”, ha concluso Milly Carlucci.

Ballando con le stelle 2020: le coppie

Di seguito le coppie di Ballando con le Stelle 2020 in onda su Rai 1:

Barbara Bouchet con Stefano Oradei

Lina Sastri con Simone Di Pasquale

Rosalinda Celentano con Samuel Peron

Vittoria Schisano con Marco De Angelis

Elisa Isoardi con Raimondo Todaro

Alessandra Mussolini con Maykel Fonts

Tullio Solenghi con Maria Ermachkova

Ninetto Davoli con Ornella Boccafoschi

Paolo Conticini con Veera Kinnunen

Daniele Scardina con Anastasia Kuzmina

Costantino Della Gherardesca con Sara Di Vaira

Gilles Rocca con Lucrezia Lando

Antonio Catalani con Tove Villfor

