Ballando con le stelle 2020: le coppie (concorrenti) in gara oggi, decima e ultima puntata

Quali sono le coppie di concorrenti in gara oggi, 21 novembre, nella decima e ultima puntata di Ballando con le Stelle 2020? Ecco i concorrenti ancora in gara che punteranno alla vittoria: Tullio Solenghi – Maria Ermachkova; Paolo Conticini – Veera Kinnunen; Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina; Gilles Rocca – Lucrezia Lando; Elisa Isoardi – Raimondo Todaro; Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira.

Coppie eliminate

Anche le coppie eliminate avranno una possibilità di vincere un premio (anzi tre) questa sera. In panchina vediamo Barbara Bouchet – Stefano Oradei, Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi, Lina Sastri – Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman; Vittoria Schisano – Marco De Angelis; Antonio Catalani – Tove Villfor. I concorrenti eliminati potranno comunque ricevere uno dei seguenti premi: Il Premio Aiello alla coppia che ha disputato il maggior numero di spareggi; il Premio Paolo Rossi per l’esibizione più emozionante e il Premio Speciale della Giuria alla migliore esibizione in assoluto.

Ballerini per una notte

Ospite stasera – 21 novembre – di Milly Carlucci, come “Ballerino per una notte”, la regina della giuria, Carolyn Smith, una donna tenace, battagliera, ballerina e coreografa di fama internazionale, da molti considerata un vero “sergente di ferro”. Per scoprire di più, sintonizzatevi su Rai 1 oggi, sabato 14 novembre, dalle ore 20,35 per la nona puntata di Ballando con le stelle.

