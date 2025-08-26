Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:45
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Babylon: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Babylon: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, maertedì 26 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Babylon, film del 2022 scritto e diretto da Damien Chazelle. Ha ricevuto numerose candidature per diversi premi tra cui tre candidature agli Academy Award: Oscar alla miglior colonna sonora (a opera di Justin Hurwitz), Oscar alla migliore scenografia e Oscar ai migliori costumi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella Los Angeles del 1926, l’immigrato messicano Manuel Torres aiuta a trasportare un elefante a un baccanale dissoluto, alimentato dalla droga, nella villa di un dirigente dei Kinoscope Studios, Don Wallach. Si invaghisce subito di Nellie LaRoy, una sfacciata e ambiziosa sedicente diva del New Jersey che tenta di imbucarsi all’evento. Mentre sniffano cocaina, Manuel rivela il suo desiderio di far parte di qualcosa di più grande. A un certo punto l’elefante viene fatto camminare in mezzo alla festa distraendo i partecipanti, così Manuel aiuta gli organizzatori a portare via la giovane attrice Jane Thornton, in fin di vita causa overdose durante un atto di urolagnia con l’attore obeso Orville Pickwick.

All’orgia partecipano anche la cantante lesbica sino-americana di cabaret Lady Fay Zhu e il trombettista jazz afroamericano Sidney Palmer. Nellie, che balla in modo provocante e slanciato, viene notata e rapidamente reclutata da Bob Levine, maggiordomo di Wallach, per sostituire Jane in un film della Kinoscope; Manuel incontra e fa amicizia con Jack Conrad, benevolo ma donnaiolo e alcolista divo del cinema, e lo accompagna a casa una volta ubriaco. Il giorno seguente Manuel e Jack si recano sul set di un film in costume medievale in cui è impegnato Jack. Questi, per riconoscenza, oltretutto aiuta Manuel a ottenere lavori da assistente alla Kinoscope, come trovare una nuova cinepresa per girare una scena all’aperto con Jack come protagonista prima del tramonto; così facendo, Manuel scala i ranghi dello studio.

Babylon: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Babylon, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Diego Calva: Manuel “Manny” Torres
  • Margot Robbie: Nellie LaRoy
  • Brad Pitt: Jack Conrad
  • Jovan Adepo: Sidney Palmer
  • Li Jun Li: Fay Zhu
  • Jean Smart: Elinor St. John
  • Eric Roberts: Robert Roy
  • Olivia Hamilton: Ruth Adler
  • Tobey Maguire: James McKay
  • Samara Weaving: Constance Moore
  • Lukas Haas: George Munn
  • Max Minghella: Irving Thalberg
  • Katherine Waterston: Ruth Azner
  • Flea: Bob Levine
  • Jeff Garlin: Don Wallach
  • Phoebe Tonkin: Jane Thornton

Streaming e tv

Dove vedere Babylon in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 26 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Il segreto di Isabelle: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie
TV / Watson: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv (seconda puntata)
TV / Yoga Radio Estate: anticipazioni, cantanti, scaletta e ospiti dello show musicale di Italia 1
Ti potrebbe interessare
TV / Il segreto di Isabelle: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie
TV / Watson: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv (seconda puntata)
TV / Yoga Radio Estate: anticipazioni, cantanti, scaletta e ospiti dello show musicale di Italia 1
TV / Casa in montagna, ma niente TV? Una guida per non rinunciare ai tuoi programmi preferiti
TV / Ascolti tv lunedì 25 agosto: Carosello Carosone, Elvis, Filorosso
TV / Carosello Carosone: tutto quello che c’è da sapere sul film in replica su Rai 1
TV / Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3
TV / Poveri ma ricchi: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Elvis: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spettacoli / Modella 25enne esclusa da Miss Italia per delle foto di nudo su OnlyFans
Ricerca