Babylon: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, maertedì 26 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Babylon, film del 2022 scritto e diretto da Damien Chazelle. Ha ricevuto numerose candidature per diversi premi tra cui tre candidature agli Academy Award: Oscar alla miglior colonna sonora (a opera di Justin Hurwitz), Oscar alla migliore scenografia e Oscar ai migliori costumi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella Los Angeles del 1926, l’immigrato messicano Manuel Torres aiuta a trasportare un elefante a un baccanale dissoluto, alimentato dalla droga, nella villa di un dirigente dei Kinoscope Studios, Don Wallach. Si invaghisce subito di Nellie LaRoy, una sfacciata e ambiziosa sedicente diva del New Jersey che tenta di imbucarsi all’evento. Mentre sniffano cocaina, Manuel rivela il suo desiderio di far parte di qualcosa di più grande. A un certo punto l’elefante viene fatto camminare in mezzo alla festa distraendo i partecipanti, così Manuel aiuta gli organizzatori a portare via la giovane attrice Jane Thornton, in fin di vita causa overdose durante un atto di urolagnia con l’attore obeso Orville Pickwick.

All’orgia partecipano anche la cantante lesbica sino-americana di cabaret Lady Fay Zhu e il trombettista jazz afroamericano Sidney Palmer. Nellie, che balla in modo provocante e slanciato, viene notata e rapidamente reclutata da Bob Levine, maggiordomo di Wallach, per sostituire Jane in un film della Kinoscope; Manuel incontra e fa amicizia con Jack Conrad, benevolo ma donnaiolo e alcolista divo del cinema, e lo accompagna a casa una volta ubriaco. Il giorno seguente Manuel e Jack si recano sul set di un film in costume medievale in cui è impegnato Jack. Questi, per riconoscenza, oltretutto aiuta Manuel a ottenere lavori da assistente alla Kinoscope, come trovare una nuova cinepresa per girare una scena all’aperto con Jack come protagonista prima del tramonto; così facendo, Manuel scala i ranghi dello studio.

Babylon: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Babylon, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Diego Calva: Manuel “Manny” Torres

Margot Robbie: Nellie LaRoy

Brad Pitt: Jack Conrad

Jovan Adepo: Sidney Palmer

Li Jun Li: Fay Zhu

Jean Smart: Elinor St. John

Eric Roberts: Robert Roy

Olivia Hamilton: Ruth Adler

Tobey Maguire: James McKay

Samara Weaving: Constance Moore

Lukas Haas: George Munn

Max Minghella: Irving Thalberg

Katherine Waterston: Ruth Azner

Flea: Bob Levine

Jeff Garlin: Don Wallach

Phoebe Tonkin: Jane Thornton

Streaming e tv

Dove vedere Babylon in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 26 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.