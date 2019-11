Baby 3 si farà: annunciata la terza (e ultima) stagione della serie tv Netflix

La terza stagione di Baby si farà e, anzi, le riprese sono già iniziate. Ad annunciarlo è Netflix, che questa serie tv liberamente ispirata ai fatti di cronaca del 2014 riguardanti le “baby squillo” del quartiere romano Parioli l’ha prodotta e diffusa tramite la sua piattaforma di streaming. La stessa che permetterà ai fan di Baby di vedere la terza e ultima stagione nel 2020.

Arrivano così al loro epilogo le vicende di Chiara (Benedetta Porcaroli) e Ludovica (Alice Pagani), le due protagoniste, e degli altri personaggi di questo sceneggiato che, per la regia di Andrea De Sica, ha voluto raccontare la spregiudicatezza di una Roma meno conosciuta – ma solo perché più nascosta – come alcuni aspetti dell’adolescenza. Ed è sempre la città eterna la location della serie tv, le sue piazze del centro storico, i suoi sontuosi palazzi e il suo fascino unico.

Sul set, un po’ come in classe, tutti presenti: in Baby 3 rivediamo, oltre alle due protagoniste, Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica), oltre a Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Giuseppe Maggio (Fiore), Tommaso Ragno (Fedeli), Galatea Ranzi (Elsa), Massimo Poggio (Arturo), Mehdi Nebbou (Khalid), Max Tortora (Roberto), Thomas Trabacchi (Tommaso), Denise Capezza (Natalia), Sergio Ruggeri (Vittorio) e Filippo Marsili (Carlo).

Anche stavolta la sceneggiatura sarà opera di menti giovani, cioè del collettivo di autori GRAMS, formato da Antonio Le Fosse, Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol. “Siamo emozionati di annunciare la terza stagione di Baby, che sarà anche la finale. È incredibile in quanti abbiate fatto questo viaggio con noi e i nostri personaggi. Vi siamo grati per aver amato questa serie, per averla seguita. Riteniamo che i personaggi abbiamo completato il loro percorso e che dopo tre stagioni la storia sia arrivata alla sua naturale conclusione. Siamo enormemente soddisfatti di essere arrivati fino a qua e siamo pronti al gran finale”, è stato il loro commento.

Per quanto riguarda la trama, chi ha visto Baby e Baby 2 sa che la seconda stagione è finita in un modo che lascia presagire che le due baby prostitute dovranno fare i conti con l’emergere della verità, quella che per tempo Chiara e Ludovica hanno abilmente cercato di nascondere. Naturalmente, in questa terza e ultima stagione, dovranno quindi affrontarne le conseguenze, chi rifugiandosi nell’amore, come Chiara, e chi cercando nuovi obiettivi, come Ludovica.

In attesa dell’uscita del capitolo finale di questa saga, ecco il breve trailer che annuncia Baby 3: