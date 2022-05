Avanti un altro pure di sera: anticipazioni e ospiti puntata di oggi, 29 maggio Canale 5

Stasera, domenica 29 maggio 2022, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Avanti un altro pure di sera, il gioco a premi spruzzato di varietà della rete ammiraglia di casa Mediaset condotto naturalmente da Paolo Bonolis che, come sempre, sarà affiancato dall’amico Luca Laurenti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Torna l’appuntamento in prima serata con Avanti un altro! Pure di sera. Conduce il game-show Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Nella seconda puntata di oggi, tra gli ospiti che porranno all’interminabile fila di concorrenti bizzarre e imprevedibili domande ci sarà la modella ex Madre Natura Cicelys Zelies. Sempre presenti il mitico salottino capitanato da Miss Claudia e i personaggi storici, tra cui il Bonus Daniel Nilsson, la Bonas Sara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla, lo iettatore Franco Pistoni e la Regina del Web Laura Cremaschi. Inoltre, non mancheranno Clayton Norcross e Ilona Staller.

Come di consueto, la sfida finale contro lo scorrere dei secondi tutta al contrario incoronerà il campione della serata. Quanto dura (durata) ogni puntata di Avanti un altro pure di sera? La messa in onda delle singole puntate è prevista dalle ore 21,25 alle ore 00,10. La durata complessiva è quindi, pubblicità incluse, di circa 3 ore.

Streaming e tv

Dove vedere Avanti un altro pure di sera in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone tramite la rete internet.