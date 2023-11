Avanti popolo: anticipazioni e ospiti della puntata del 7 novembre 2023 su Rai 3

Questa sera, martedì 7 novembre 2023, su Rai 3 va in onda Avanti popolo, il talk-show del martedì condotto da Nunzia De Girolamo. Protagonista indiscusso della trasmissione è il popolo rappresentato in studio da un pubblico di 100 persone, di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e meno giovani, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali (lavoratori dipendenti, operai, casalinghe, disoccupati, liberi professionisti, studenti universitari, insegnanti ecc.), ciascuno con la propria idea politica e la propria visione del mondo. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

L’emergenza maltempo e le tragiche conseguenze dell’alluvione in Toscana, la sicurezza nelle grandi città, in particolare a Milano, un viaggio attraverso alcuni gravi casi di malasanità in Italia: sono gli argomenti al centro della nuova puntata del people show condotto da Nunzia De Girolamo. Ad affrontarli, insieme al pubblico in studio interverranno il geologo Mario Tozzi, l’infettivologo Matteo Bassetti, gli onorevoli Chiara Appendino, Angelo Bonelli, Giovanni Donzelli, Laura Ravetto, il capogruppo del Pd in Regione Lombardia e membro della Segreteria nazionale del partito Pierfrancesco Majorino, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il condirettore di Libero Pietro Senaldi. A fare da contrappunto al dibattito, i servizi filmati e i collegamenti in diretta di giornalisti inviati in tutta Italia, che daranno voce alle tante testimonianze della gente comune, coinvolta per approfondire i temi trattati. E ancora: materiali presenti sul web e sui social, strumenti attraverso i quali anche il pubblico da casa sarà invitato ad esprimersi attraverso i social.

Streaming e tv

Dove vedere Avanti popolo in diretta tv e in streaming? Il programma di Nunzia De Girolamo va in onda in prima serata ogni martedì alle 21,20 su Rai 3. Anche in streaming su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.