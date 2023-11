Avanti popolo: anticipazioni e ospiti della puntata del 28 novembre 2023 su Rai 3

Questa sera, martedì 28 novembre 2023, su Rai 3 va in onda Avanti popolo, il talk-show del martedì condotto da Nunzia De Girolamo. Protagonista indiscusso della trasmissione è il popolo rappresentato in studio da un pubblico di 100 persone, di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e meno giovani, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali (lavoratori dipendenti, operai, casalinghe, disoccupati, liberi professionisti, studenti universitari, insegnanti ecc.), ciascuno con la propria idea politica e la propria visione del mondo. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della nuova puntata la violenza di genere, tra cronaca e attualità, con una lunga pagina dedicata al femminicidio di Giulia Cecchettin, fino alle partecipatissime manifestazioni in tutta Italia il 25 novembre in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Nunzia De Girolamo intervisterà il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, per approfondire il tema della sicurezza, degli interventi e dell’azione di prevenzione volti a contrastare questo fenomeno, che sarà fulcro anche del faccia a faccia tra il giornalista e conduttore Bruno Vespa e la Senatrice Emma Bonino. E ancora, il femminicidio sarà affrontato attraverso il racconto di Giovanna Zizzo, mamma di Laura, uccisa dal padre per vendetta, e si parlerà di educazione sentimentale analizzando anche il rapporto tra giovani e social. Fatti e argomenti che saranno dibattuti insieme al popolo-pubblico in studio e in collegamento con gli ospiti, tra i quali la psicoterapeuta Stefania Andreoli, la giornalista Tiziana Ferrario, il giornalista e conduttore radiofonico Tommaso Labate e il sessuologo Marco Rossi.

Streaming e tv

Dove vedere Avanti popolo in diretta tv e in streaming? Il programma di Nunzia De Girolamo va in onda in prima serata ogni martedì alle 21,20 su Rai 3. Anche in streaming su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.