aTUTTOCUORE: la scaletta del concerto di Claudio Baglioni su Rai 1. Canzoni

Qual è la scaletta di aTUTTOCUORE, il concerto di Claudio Baglioni in onda su Rai 1? Si tratta di uno show evento che fonde musica e teatro. La direzione artistica e la regia teatrale sono affidate a Giuliano Peparini, mentre la regia televisiva è di Duccio Forzano. In tutto più di tre ore di spettacolo: 38 brani dal repertorio di Baglioni vestiti con le coreografie di Peparini, messo in movimento da 80 performers, e con 21 polistrumentisti in scena, e da un palco che avvolge le esibizioni, illuminati dal progetto luci di Ivan Pierri, raccontati anche attraverso immagini proiettati su grande schermi, per la prima volta presenti in un live di Baglioni. Uno spettacolo quello di A tutto cuore che esplora pienamente tre dimensioni e che si sviluppa in orizzontale, verticale e in profondità – e che fonde fonde i linguaggi del cinema e del teatro. Vediamo insieme la scaletta con le canzoni e l’ordine di esecuzione.

Scaletta

LE VIE DEI COLORI

E TU COME STAI

DAGLI IL VIA

ACQUA DALLA LUNA

CON TUTTO L’AMORE CHE POSSO

QUANTE VOLTE

UN PO’ DI PIÙ

GLI ANNI PIÙ BELLI

DOMANI MAI

QUANTO TI VOGLIO

FAMMI ANDAR VIA

NIENTE PIÙ

E ADESSO LA PUBBLICITÀ

NOTTI

MAL D’AMORE

W L’INGHILTERRA

MED AC Sono Io/Cuore D’aliante/Uomo Di Varie Età

RAGAZZE DELL’EST

UOMINI PERSI

NOI NO

MED EL Amori In Corso/Un Giorno Nuovo/Con Voi

QUESTO PICCOLO GRANDE AMORE

DODICI NOTE

IO SONO QUI

MED SY Amore Bello/Solo/Sabato Pomeriggio

PORTA PORTESE

AVRAI

IO ME NE ANDREI

MILLE GIORNI DI TE E DI ME

VIA

E TU

STRADA FACENDO

LA VITA È ADESSO

POSTER andare lontano

CHI C’È IN ASCOLTO (BUONAFORTUNA)

Quante puntate

Quante puntate sono previste per aTUTTOCUORE? Si tratta di uno spettacolo unico, in onda su Rai 1 il 14 febbraio 2024, giorno di San Valentino, alle ore 21.30. La durata è di oltre tre ore.