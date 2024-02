aTUTTOCUORE: il concerto evento di Claudio Baglioni su Rai 1. Scaletta, canzoni, ballerini, a che ora inizia, quante puntate, date, cast, durata, ospiti, streaming

aTUTTOCUORE è lo spettacolo di Claudio Baglioni in onda su Rai 1 questa sera, 14 febbraio 2024, festa di San Valentino. Uno show inedito e spettacolare, che unisce alla grande musica di uno dei cantautori più amati lo spettacolo di una messa in scena imponente, con decine di ballerini e performer. Baglioni inoltre nelle scorse settimane ha annunciato che entro il 2025 chiuderà la sua carriera musicale: “Ancora mille giorni di noi”, ha detto l’artista che quest’anno festeggia 60 anni di carriera. Lo show prende il nome dal nuovo singolo A tutto cuore. Ma qual è la scaletta, le canzoni, quante puntate sono previste e dove vederlo in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

Canzoni, cast, ospiti, ballerini

Lo show di Baglioni è stato ripreso questo settembre dal Foro Italico di Roma. La direzione artistica e la regia teatrale sono affidate a Giuliano Peparini, mentre la regia televisiva è di Duccio Forzano. Nello show aTUTTOCUORE si sono riprese le intuizioni di Richard Wagner sul teatro-totale e le teorie di Walter Gropius sul teatro ricavato rimodulando spazi e architetture già esistenti per disegnare il concept di questo spettacolo, ambientato in un futuro a-temporale che mescola ancestrale e futuribile. Al centro c’è il ‘cuore’, l’unità di misura cui si deve tutto, “il solo orologio con l’ora esatta, il solo a cui dare retta”.

Uno spettacolo di oltre tre ore di musica e teatro: 38 brani dal repertorio di Baglioni vestiti con le coreografie di Peparini, messo in movimento da 80 performers, e con 21 polistrumentisti in scena, e da un palco che avvolge le esibizioni, illuminati dal progetto luci di Ivan Pierri, raccontati anche attraverso immagini proiettati su grande schermi, per la prima volta presenti in un live di Baglioni. Uno spettacolo che esplora pienamente tre dimensioni e che si sviluppa in orizzontale, verticale e in profondità – e che fonde fonde i linguaggi del cinema e del teatro. Ad affiancare Baglioni grandi ballerini, come Andreas Muller, e acrobati.

Il cantautore, noto per la sua carriera pazzesca e le performance mozzafiato, si esibirà in un evento che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico. L’artista, figura iconica della musica italiana, ha attraversato decenni mantenendo un legame indissolubile con il suo pubblico. Accendere la tv a San Valentino sarà un’occasione imperdibile per immergersi nella magia dei suoi brani e celebrare il sentimento amoroso in tutte le sue sfumature.

Un racconto per immagini, impreziosito dalle coreografie ricercate, dai movimenti scenici, dalla bravura e dalla fisicità di ballerini e performer, dai 550 costumi originali e dai grandi schermi 3D che con le loro proiezioni danno profondità allo show. Al centro un grande cuore, che batte a ritmo di musica, per ricordarci che è proprio quel battito a scandire il presente, l’unico tempo reale che vale la pena di vivere. Baglioni insomma con questo tour – che segna una nuova tappa della collaborazione artistica con Giuliano Peparini – alza l’asticella e ci regala un live inedito che si rifà ai grandi musical e al concetto wagneriano di teatro-totale.

aTUTTOCUORE: la scaletta

Ascolteremo alcuni dei maggiori successi di Baglioni, come “Strada facendo”, “E tu”, “Avrai”, “Mille giorni di me e di te”, e ovviamente la canzone del secolo, “Questo piccolo grande amore”, fino ad alcuni brani tratti dall’ultimo album. Il tutto reso visivamente in maniera spettacolare grazie alle coreografie di Veronica e Giuliano Peparini. Un rock-opera show maestoso ambientato nel futuro, che rende questo spettacolo tra i più riusciti e completi dell’ultradecennale carriera di Baglioni. Vediamo allora la scaletta con i brani in programma.

LE VIE DEI COLORI

E TU COME STAI

DAGLI IL VIA

ACQUA DALLA LUNA

CON TUTTO L’AMORE CHE POSSO

QUANTE VOLTE

UN PO’ DI PIÙ

GLI ANNI PIÙ BELLI

DOMANI MAI

QUANTO TI VOGLIO

FAMMI ANDAR VIA

NIENTE PIÙ

E ADESSO LA PUBBLICITÀ

NOTTI

MAL D’AMORE

W L’INGHILTERRA

MED AC Sono Io/Cuore D’aliante/Uomo Di Varie Età

RAGAZZE DELL’EST

UOMINI PERSI

NOI NO

MED EL Amori In Corso/Un Giorno Nuovo/Con Voi

QUESTO PICCOLO GRANDE AMORE

DODICI NOTE

IO SONO QUI

MED SY Amore Bello/Solo/Sabato Pomeriggio

PORTA PORTESE

AVRAI

IO ME NE ANDREI

MILLE GIORNI DI TE E DI ME

VIA

E TU

STRADA FACENDO

LA VITA È ADESSO

POSTER andare lontano

CHI C’È IN ASCOLTO (BUONAFORTUNA)

Quante puntate

Quante puntate sono previste per aTUTTOCUORE? Si tratta di uno spettacolo unico, in onda su Rai 1 il 14 febbraio 2024, giorno di San Valentino, alle ore 21.30. La durata è di oltre tre ore.

aTUTTOCUORE: Date

Lo show è partito dal Foro Italico di Roma e ha già toccato le più belle arene, e ora è ripartito con i palazzetti. Ecco le date del tour.

18/01/2024 – Vitrifrigo Arena di PESARO

20/01/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

21/01/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

22/01/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

25/01/2024 – Pala Alpitour di TORINO

26/01/2024 – Pala Alpitour di TORINO

27/01/2024 – Pala Alpitour di TORINO

29/01/2024 – Arena Spettacoli Fiera di PADOVA

30/01/2024 – Arena Spettacoli Fiera di PADOVA

02/02/2024 – Unipol Arena di BOLOGNA

03/02/2024 – Unipol Arena di BOLOGNA

05/02/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

06/02/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

08/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

09/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

10/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

13/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

14/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

15/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

17/02/2024 – Modigliani Forum di LIVORNO

22/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

23/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

24/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

25/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

Streaming e tv

Dove vedere aTUTTOCUORE in diretta tv e in streaming? Il concerto evento va in onda su Rai 1 il 14 febbraio 2024 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.