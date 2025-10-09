Attenti al libro: anticipazioni e ospiti della serata su Rai 3 con Francesca Fialdini

Attenti al libro è una serata all’insegna della cultura in onda in prima serata su Rai 3 questa sera, 9 ottobre 2025, con la conduzione di Francesca Fialdini. Artisti, scrittori, cantanti, personalità del mondo della cultura portano in scena ciascuno a modo loro il proprio rapporto con i libri e con la lettura. Vediamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Artisti, scrittori, cantanti, personalità del mondo della cultura da Ambra Angiolini a Diodato, da Corrado Augias a Veronica Gentile, da Umberto Orsini a Ernia da Enzo Iacchetti a Alba Rohrwacher, da Aldo Cazzullo, Geppi Cucciari a Maurizio De Giovanni e molti altri insieme a loro, hanno accettato di giocare con Francesca Fialdini portando in scena ciascuno a modo loro il proprio rapporto con i libri e con la lettura.

Una serata evento in cui non mancano le categorie sul “tipo” di libro… da “Miglior libro da regalare a chi non si conosce bene” a “Meglio il libro o meglio il film? “, “Miglior libro da portare in un reality”, sempre introdotte da Francesca Fialdini accompagnata da un “vero” coro greco. Attenti al libro prevede anche un omaggio a Stefano Benni, una sfida tra Camilleri e Simenon, un ricordo di Michela Murgia e i riassunti d’autore con Carla Signoris, Lucia Mascino, Cristiana Capotondi, Ema Stokholma e Veronica Pivetti.

Streaming e tv

Appuntamento con Attenti al libro questa sera, 9 ottobre 2025, alle ore 21.20 su Rai 3. Anche in streaming e on demand su Rai Play.