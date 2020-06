Attacco al potere: trama, cast e streaming del film (1998)

Stasera, lunedì 29 giugno 2020, su Rai 3 alle ore 21,20 va in onda Attacco al potere, film del 1998 diretto da Edward Zwick con nel cast Denzel Washington, Annette Bening e Bruce Willis. Ma di cosa parla il film? Scopriamo la trama, il cast e come vederlo in diretta tv o streaming.

Trama

Anthony Hubbard è un agente dell’FBI di New York, coadiuvato dal suo amico e collega Frank Haddad Hub, indaga su una strana simulazione di attentato a bordo di un bus di linea della città, a seguito del quale, in una misteriosa telefonata, si richiede la liberazione di uno sceicco arabo, Ahmed Bin Talal, capo di un’organizzazione di integralisti islamici, sequestrato in circostanze misteriose. Le prime indagini portano al fermo di alcune persone, fra le quali Elise Kraft, una donna che risulterà essere un agente segreto della CIA (con il vero nome di Sharon Bridger) che tempo prima aveva collaborato all’addestramento e al finanziamento, protetta dall’alto, di un gruppo di militanti islamisti iracheni oppositori del regime del loro paese, che erano guidati dallo sceicco Bin Talal.

Attacco al potere: il cast completo

Abbiamo visto la trama di Attacco al potere, ma qual è il cast completo del film? Ecco gli attori e i personaggi:

Denzel Washington: Anthony Hubbard

Annette Bening: Elise Kraft/Sharon Bridger

Bruce Willis: Gen. William Devereaux

Tony Shalhoub: Frank Haddad

Sami Bouajila: Samir Nazhde

Mark Valley: Agente FBI Mike Johanssen

Tina Osu: Lianna

Diretta tv e streaming

Dove vedere Attacco al potere in tv e live streaming? Il film va in onda questa sera, 29 giugno alle ore 21.25 su Rai 3 (in chiaro, gratis). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming attraverso la piattaforma gratuita (previa registrazione via e-mail o social) Raiplay.it

