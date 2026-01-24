Asterix & Obelix – Il regno di mezzo: tutto quello che c’è da sapere sul film
Asterix & Obelix – Il regno di mezzo: trama, cast e streaming del film
Questa sera, sabato 24 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Asterix & Obelix – Il regno di mezzo (Astérix et Obélix: l’Empire du Milieu), film del 2023 diretto da Guillaume Canet. È il quinto film in live action ispirato ai fumetti di René Goscinny e Albert Uderzo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Ambientato intorno al 50 a.C., il film vede i due Galli Asterix e Obelix impegnati a rispondere alla richiesta di aiuto della principessa Fu Yi, l’unica figlia dell’imperatrice della Cina, che è stata imprigionata a causa di un colpo di stato del principe traditore Deng Tsin Quin ma che, grazie all’aiuto del mercante fenicio Graindemaïs e della guerriera Tat Han, è riuscita a fuggire dalla prigionia e a raggiungere la Gallia, dove sapeva risiedere guerrieri dalla forza sovrumana. I due Galli accettano di aiutare la giovane principessa a salvare la sua famiglia e a liberare il suo impero, ma mentre sono in viaggio scoprono che Giulio Cesare, assetato di nuove conquiste e affiancato dal suo nuovo e pericoloso generale Caius Antivirus, ha già preso il controllo della Cina
Asterix & Obelix – Il regno di mezzo: il cast
Abbiamo visto la trama di Asterix & Obelix – Il regno di mezzo, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Guillaume Canet: Asterix
- Gilles Lellouche: Obelix
- Vincent Cassel: Giulio Cesare
- Jonathan Cohen: Maidiremais
- Marion Cotillard: Cleopatra
- Julie Chen: principessa Fu Yi
- Leanna Chea: Tat Han
- José Garcia: Biopix
- Manu Payet: Ri Qi Qi
- Ramzy Bedia: Grandimais
- Bun Hay Mean: Deng Tsin Qin
- Phạm Linh Đan: Imperatrice
- Tran Vu Tran: Principe du Deng
- Angèle: Falbalà
- Zlatan Ibrahimović: Caius Antivirus
Streaming e tv
Dove vedere Asterix & Obelix – Il regno di mezzo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 24 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.