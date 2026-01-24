Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Asterix & Obelix – Il regno di mezzo: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Asterix & Obelix – Il regno di mezzo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 24 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Asterix & Obelix – Il regno di mezzo (Astérix et Obélix: l’Empire du Milieu), film del 2023 diretto da Guillaume Canet. È il quinto film in live action ispirato ai fumetti di René Goscinny e Albert Uderzo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ambientato intorno al 50 a.C., il film vede i due Galli Asterix e Obelix impegnati a rispondere alla richiesta di aiuto della principessa Fu Yi, l’unica figlia dell’imperatrice della Cina, che è stata imprigionata a causa di un colpo di stato del principe traditore Deng Tsin Quin ma che, grazie all’aiuto del mercante fenicio Graindemaïs e della guerriera Tat Han, è riuscita a fuggire dalla prigionia e a raggiungere la Gallia, dove sapeva risiedere guerrieri dalla forza sovrumana. I due Galli accettano di aiutare la giovane principessa a salvare la sua famiglia e a liberare il suo impero, ma mentre sono in viaggio scoprono che Giulio Cesare, assetato di nuove conquiste e affiancato dal suo nuovo e pericoloso generale Caius Antivirus, ha già preso il controllo della Cina

Asterix & Obelix – Il regno di mezzo: il cast

Abbiamo visto la trama di Asterix & Obelix – Il regno di mezzo, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Guillaume Canet: Asterix
  • Gilles Lellouche: Obelix
  • Vincent Cassel: Giulio Cesare
  • Jonathan Cohen: Maidiremais
  • Marion Cotillard: Cleopatra
  • Julie Chen: principessa Fu Yi
  • Leanna Chea: Tat Han
  • José Garcia: Biopix
  • Manu Payet: Ri Qi Qi
  • Ramzy Bedia: Grandimais
  • Bun Hay Mean: Deng Tsin Qin
  • Phạm Linh Đan: Imperatrice
  • Tran Vu Tran: Principe du Deng
  • Angèle: Falbalà
  • Zlatan Ibrahimović: Caius Antivirus

Streaming e tv

Dove vedere Asterix & Obelix – Il regno di mezzo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 24 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
