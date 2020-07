Assediati in casa: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Questa sera, sabato 25 luglio 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda Assediati in casa (Home invasion), film del 2016 per la regia di David Tennant. La pellicola, di genere thriller, vede come protagonisti Natasha Henstridge e Jason Patric.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Assediati in casa film: trama

Una famiglia, già alle prese con diverse spaccature interne, è intrappolata all’interno della propria abitazione da un gruppo di intrusi e al centro di un gioco sospeso tra la vita e la morte.

Assediati in casa film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Natasha Henstridge – Chole

Scott Adkins – Heflin

Jason Patric – Mike

William Dickinson – Jacob

Johannah Newmarch – Alice

Kyra Zagorsky – Victoria Knox

Christian Tessier – Xander

Brenda Crichlow – Bess

Leanne Lapp – Liz

Garry Chalk – Sceriffo Kane

Lee Tichon – Burglar

Assediati in casa film: trailer

Ecco il trailer del film:

Diretta tv e streaming

Dove vedere il film Assediati in casa? La pellicola va in onda in prima visione sabato 25 luglio 2020 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming

