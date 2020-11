Assassin’s Creed, il film: trama, cast, streaming

Dal grande franchise di videogame arriva anche il film: Assassin’s Creed è il primo film della saga, uscito nel 2016 e diretto da Justin Kurzel, basato appunto sull’omonima serie videoludica conosciuta in tutto il mondo. I personaggi principali in questo film sono interpretati tutti e due da Michael Fassbender, anche produttore del film in questo caso. Il film è stato stroncato dalla critica, ciò nonostante si parla di un possibile sequel. Vediamo qual è la trama e il cast del film.

Trama

Callum Lynch è stato condannato a morte per omicidio, ma la sua esecuzione si rivela in realtà essere una messinscena. Callum infatti si risveglia vivo e vegeto a Madrid, nel quartier generale della Fondazione Abstergo dove incontra Alan Rikkin, il campo della compagnia, il quale gli rivela di discendere da Aguilar, uno dei membri degli assassini, una confraternita che ormai da secoli opera per proteggere la Mela dell’Eden dai Templari, un antico manufatto il cui valore è inestimabile, perché al suo interno è presente il codice genetico del libero arbitrio. Se i Templari dovessero prenderne possesso potrebbero utilizzarla per tenere sotto controllo l’umanità. Callum viene quindi collegato all’Animus, una macchina in grado di riportare in vita i ricordi genetici, così scopre del passato del suo avo spagnolo del XV secolo diventando a tutti gli effetti uno degli Assassini.

Cast

Chi vediamo nel cast del film? Partiamo dal protagonista, Callum Lynch, interpretato da Michael Fassbender, il quale interpreta a sua volta anche Aguilar de Nerha. Al suo fianco vediamo la bella Marion Cotillard che interpreta Sophia Rikkin. Jeremy Irons è Alan Rikkin, mentre Brendan Gleeson è Joseph Lynch. Charlotte Rampling interpreta Ellen Kayne, mentre Michael K. Williams è Moussa. Infine Denis Menochet è McGowen.

Streaming

Dove vedere Assassin’s Creed? il film va in onda lunedì 23 novembre 2020 in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20. Il secondo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 502 per la versione HD. Chi vuole seguire invece in streaming può farlo su MediasetPlay.

