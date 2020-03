Assassinio sull’Orient Express: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Rai 1

Questa sera, mercoledì 18 marzo 2020, in prima serata su Rai 1 va in onda Assassinio sull’Orient Express, film del 2017 diretto e interpretato da Kenneth Branagh. La pellicola, basata sull’omonimo romanzo del 1934 di Agatha Christie, ne è la seconda trasposizione cinematografica dopo quella omonima del 1974 diretta da Sidney Lumet.

Ad interpretare Hercule Poirot c’è Kenneth Branagh, membro di un cast davvero ricco e che vede, fra gli altri, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, e Michelle Pfeiffer.

Ma vediamo tutte le informazioni sul film: la trama, il cast, il trailer e come vederlo in diretta tv e in streaming.

Assassinio sull’Orient Express film: trama

Hercule Poirot deve subito recarsi a Londra e riesce a trovare subito una sistemazione di tutto confort e lusso sul treno Orient Express. Quando però una valanga e un omicidio interrompono quello che dava tutta l’idea di essere un piacevolissimo viaggio, il detective si troverà a dover svolgere il suo ruolo all’interno dei vagoni. Anche su richiesta di Mister Bouc, il direttore del treno, che si mostra da subito molto preoccupato della polizia e dello scandalo, Poirot sarà chiamato a risolvere il caso. I passeggeri sono in totale tredici, e nessuno di loro può essere escluso dai sospettati. Così, il celebre detective si troverà a dover improvvisare un’indagine che lo condurrà dove lui stesso non avrebbe mai previsto.

Assassinio sull’Orient Express film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Kenneth Branagh – Hercule Poirot

– Hercule Poirot Tom Bateman – Bouc

– Bouc Penélope Cruz – Pilar Estravados

– Pilar Estravados Willem Dafoe – Gerhard Hardman

– Gerhard Hardman Judi Dench – Natalia Dragomiroff

– Natalia Dragomiroff Johnny Depp – Samuel Ratchett/John Cassetti

– Samuel Ratchett/John Cassetti Josh Gad – Hector MacQueen

– Hector MacQueen Derek Jacobi – Edward Henry Masterman

– Edward Henry Masterman Leslie Odom Jr. – Dr. Arbuthnot

– Dr. Arbuthnot Michelle Pfeiffer – Caroline Hubbard

– Caroline Hubbard Daisy Ridley – Mary Debenham

– Mary Debenham Lucy Boynton – Helena Andrenyi

– Helena Andrenyi Serhij Polunin – Rudolph Andrenyi

– Rudolph Andrenyi Olivia Colman – Hildegard Schmidt

– Hildegard Schmidt Marwan Kenzari – Pierre-Paul Michel

– Pierre-Paul Michel Manuel Garcia-Rulfo – Biniamino Marquez

Assassinio sull’Orient Express film: trailer

Qui di seguito il trailer ufficiale del film:

Assassinio sull’Orient Express film: diretta tv e streaming

Dove vedere Assassinio sull’Orient Express? Il film va in onda questa sera – mercoledì 18 marzo 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv.

Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.