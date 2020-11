Assassin’s Creed avrà un sequel? Cosa sappiamo sul secondo film

Il film di Assassin’s Creed è arrivato al cinema nel 2016 con la regia di Justin Kurzel traendo ispirazione dall’omonima serie di videogiochi, anche se il film è una storia originale ambientata nello stesso universo dei videogiochi. In questo film, infatti, il protagonista Callum Lynch è stato condannato a morte, ma scoprirà presto che si è trattato di un escamotage per introdurlo tra gli Assassini, una confraternita il cui obiettivo è quello di proteggere la Mela dell’Eden che finendo nelle mani dei Templari potrebbe essere letale per gli esseri umani. I personaggi principali in questo film sono entrambi interpretati da Michael Fassbender, che del film è anche produttore. Ma cosa sappiamo del secondo film? Si farà?

Il sequel si farà?

Partiamo dal presupposto che questo film non è stato un grande successo per la critica che l’ha prontamente stroncato. Al botteghino invece ha fruttato circa 241 milioni di dollari contro i 125 milioni di dollari che ci sono voluti per girarlo. Nello stesso anno d’arrivo nelle sale, la CEO della co-finanziatrice del film CathcPlay, Daphne Yang, ha spiegato che avrebbero voluto trasformare il film in un franchise cinematografico. Fassbender, coinvolto come attore e produttore, ha spiegato che avrebbe voluto quantomeno altri due film poiché avevano già mente una storia da seguire. “Abbiamo creato un arco narrativo in grado di coprire tre lungometraggi. Vedremo come gli spettatori reagiranno con questo primo capitolo”, aveva dichiarato l’attore. Purtroppo, però, con l’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney molti film sono stati messi in pausa o brutalmente cancellati: per i sequel di Assassin’s Creed il destino da seguire è stato il secondo. La Disney infatti ha cancellato il progetto, quindi non ci sarà nessun sequel.

