Questa sera, lunedì 23 novembre 2020, sul Nove va in onda il film Aspirante vedovo, divertente commedia in onda dalle 21.25 con Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto. La pellicola, del 2013, è diretta da Massimo Venier ed è un remake dello storico film di Dino Risi Il vedovo. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Aspirante vedovo? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Alberto Nardi è un imprenditore fallimentare il cui successo più importante è stato quello di aver sposato la ricca e potente industriale Susanna Almiraghi. Susanna, però, non ne può più di quel marito cialtrone e inconcludente e ha deciso di lasciarlo affogare nei suoi debiti. Per Alberto è la fine, ma il destino sembra volergli dare una mano: Susanna infatti rimane vittima di un incidente aereo. Di colpo Alberto si ritrova miliardario, l’impero di sua moglie adesso è suo e già si atteggia a grande capitano d’industria.

Ma la fortuna di Alberto ha vita breve: Susanna infatti non è mai salita sull’aereo incidentato. A questo punto Alberto inizia ad escogitare un modo per liberarsi davvero di lei ma, a causa di un equivoco, una jeep investe Alberto facendolo finire sulla sedia a rotelle. In realtà lui non è diventato disabile e mentre cerca di buttare Susanna da un palazzo cade morendo.

Aspirante vedovo: il cast

Tanti gli attori celebri che hanno preso parte a questa divertente commedia del 2013. Su tutti nel ruolo dei protagonisti troviamo Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto. Ecco tutti gli attori del cast e i personaggi interpretati:

Luciana Littizzetto: Susanna Almiraghi

Fabio De Luigi: Alberto Nardi

Alessandro Besentini: Stucchi

Francesco Brandi: Giancarlo

Roberto Citran: Augusto Fenoglio

Bebo Storti: Pier, monsignore

Ninni Bruschetta: Marcello Perlasca

Luciano Scarpa: Roberto

Clizia Fornasier: Giada

Fulvio Falzarano: padre di Giada

Alessandra Raichi: madre di Giada

Andrea Bruschi: uomo d’affari

Stefano Chiodaroli: Arturo

Paolo Pierobon: operaio rumeno

Tatti Sanguineti: psichiatra

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film in onda stasera, 23 novembre, sul Nove dalle 21.25.

