Pechino Express, Asia Argento costretta 50 giorni a letto con il tutore dopo l’incidente

Asia Argento ha dovuto interrompere l’esperienza di Pechino Express in seguito a un brutto incidente, che l’ha costretta a letto per più di 50 giorni.

L’attrice, dopo essersi rotta il ginocchio, ha trascorso quasi due mesi da sola, mettendo a dura prova la sua pazienza. “Pensavo di diventare matta”, ha spiegato su Instagram, pubblicando una fotografia in bianco e nero che la ritrae con il tutore al ginocchio.

Un lungo periodo che l’attrice ha sfruttato per realizzare un nuovo album musicale che uscirà a breve. “Per fortuna il mio amico @beatsbyholly mi ha mandato 40 tracce, dalle quali ho estratto 14 nuove canzoni, tutte scritte e registrate nel mio letto”.

Non a caso, il suo nuovo album s’intitola “Music from my bed”.

Asia Argento, dal movimento MeToo a Pechino Express: gli ultimi anni della carriera

Sono stati anni difficili per Asia. Impegnata con il movimento MeToo e accusata poi di molestie sessuali da parte dell’attore Jimmy Bennet (e di conseguenza esclusa dalla giuria di X Factor), l’attrice è tornata alla riscossa come concorrente di Pechino Express, al fianco di Vera Gemma, dimostrando il suo coraggio e la sua tenacia.

Purtroppo, l’incidente al ginocchio l’ha costretta ad abbandonare il programma, un periodo difficile che ha saputo affrontare anche grazie alle pochissime persone che le sono state vicine. “Sapete chi siete. Vi sarò grata per sempre. Bello poter contare su di voi nel momento del bisogno”, una frase che sembra più una frecciatina indirizzata a chi, invece, forse è rimasto in silenzio.

