Ascolti tv venerdì 9 febbraio: Sanremo 2024, Terra amara, 22 minutes

La quarta serata di Sanremo 2024, in onda su Rai 1, ha registrato 11.893.000 spettatori pari al 67.8% di share. Si tratta dello share più alto mai rilevato per una quarta serata del Festival. il precedente record era stato messo a segno dall’edizione 2023 della kermesse con uno share del 66,5%. La quarta serata di Sanremo 2024 è anche la più vista fin qui di quest’anno.

Su Canale 5 la serie Terra Amara ha registrato 2.165.000 spettatori con uno share del 9,1%. Su Rai 2 F.B.I. ha raccolto 361mila spettatori (share dell’1,7%).

Sono stati 549mila gli italiani che hanno guardato 22 Minutes, su Italia 1 (share del 2,2%) mentre su Rai 3 il film La Caduta-Gli ultimi giorni di Hitler ha registrato 523mila spettatori (2,3%) e su Rete 4 Quarto Grado ha totalizza un 642mila spettatori (3,1%).

Su La7, infine, Vajont-La diga del disonore ha raccolto davanti al video 528mila spettatori, per uno share pari al 2,2%.

Su Rai 1 l’anteprima del Prima Festival ha totalizzato 8,7 milioni di spettatori, pari al 38,8% di share.

Fra le altre reti, Canale 5 con Striscia la Notizia ha registrato 2.636.000 spettatori con il 10,7% di share, mentre su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è stato visto da 1.132.000 spettatori (4,9% di share) e Un Posto al Sole da 1.302.000 spettatori (5,2%).

Su Rai 2 il TG2 Post ha totalizzato 322mila spettatori (1,3%), su Italia 1 la serie N.C.I.S. ne ha raccolti 1,1 milioni (4,6%).

Su Rete 4 il talk show politico Stasera Italia ha raccolto 488mila spettatori (2%), battuto da Otto e Mezzo, in onda su La7, che ha registrato 1.154.000 spettatori (4,7%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 nella fascia preserale L’Eredità-La Sfida dei Sette ha registrato un ascolto medio di 4 milioni spettatori, pari al 26,2% di share, mentre L’Eredità è stata vista da 5 milioni di spettatori (28%).

Su Canale 5 il game show Avanti un Altro ha totalizzato nella prima parte 2.105.000 spettatori con il 14,8% di share e nella seconda parte 3.592.000 spettatori e il 21,2% di share.

Su Rai 2 il TG2 delle 18.15 è stato visto da 398mila persone (share del 3,2%) mentre a seguire il TG Sport Sera ha fatto segnare 553mila spettatori (3,9%). Successivamente la serie Castle ha registrato 641mila spettatori nel primo episodio e 755mila nel secondo, per uno share medio del 3,8%.

Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha registrato 474mila spettatori (3% di share) mentre la serie C.S.I. Miami ne ha totalizzi 652mila (3,4%). Su Rai 3 i TGR sono stati vista da 2,4 milioni di italiani, pari al 13,3% di share, mentre Blob ha raccolto 1.075.000 spettatori (5,3%) e Caro Marziano 1.277.000 (5,8%).

Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha totalizzato 462mila spettatori, per uno share pari a 2,4%. Su La7 Padre Brown si è fermato a 179mila spettatori (1,1%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

