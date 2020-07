Ascolti tv venerdì 3 luglio 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 3 luglio 2020? Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la puntata di Top Dieci con Carlo Conti, mentre su Canale 5 è andata in onda in replica la fiction con Raoul Bova. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 3 luglio 2020?

Ascolti tv 3 luglio 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la puntata di Top Dieci ha interessato 3.579.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale 5 la replica di Ultimo – Caccia ai Narcos ha raccolto davanti al video 1.543.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 Le Bugie scorrono nel sangue ha interessato 928.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Pacific Rim ha catturato l’attenzione di 721.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 622.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%. Su Rete4 Stasera Italia News Speciale totalizza un a.m. di 821.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Un Americano a Roma ha registrato 327.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su TV8 Italia’s Got Talent – Best of ha segnato il 3% con 541.000 spettatori mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 698.000 spettatori (3.6%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai1 Techetechetè ottiene 3.479.000 spettatori con il 17.9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.677.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 6.7% con 1.314.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.003.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Geo – Vacanze Italiane ha appassionato 678.000 spettatori pari al 3.5%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.135.000 individui all’ascolto (6%) nella prima parte e 1.288.000 (6.6%) nella seconda, mentre su La7 In Onda ha interessato 1.096.000 spettatori (5.6%). Su TV8 4 Ristoranti piace a 444.000 spettatori con il 2.3% di share e sul Nove Little Big Italy ha raccolto 296.000 spettatori con l’1.5%. Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.187.000 spettatori (19.4%) mentre Reazione a Catena ha giocato con 3.391.000 spettatori (23.7%). Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo! segna 1.274.000 spettatori con l’11.8% di share e quella di Avanti un Altro! 2.028.000 con il 14.7% di share.

Potrebbero interessarti Pacific Rim: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 Ultimo, Caccia ai Narcos: la trama della miniserie di Canale 5 Ultimo, caccia ai Narcos in tv e streaming: dove vedere la miniserie con Raoul Bova