ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 20 ottobre 2023? Su Rai 1 è andata in onda una puntata di Tale e Quale Show. Su Rai 2 NCIS. Su Rai 3 Lui era Trinità. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Andiamo a quel paese. Su Italia 1 Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 20 ottobre 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 20 ottobre 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Tale e Quale Show ha ottenuto 3.726.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale 5 Andiamo a quel paese ha registrato 1.837.000 spettatori con uno share del 10.4%. Su Rai 2 N.C.I.S. è stato visto da 865.000 spettatori (4.4%) e N.C.I.S. Hawai’i da 557.000 spettatori (3.6%). Su Italia 1 Security ottiene da 889.000 spettatori (4.9%). Su Rai 3 Lui era Trinità conquista 380.000 spettatori pari al 2%. Su Rete 4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.155.000 spettatori (8.1%). Su La7 Propaganda Live è seguito da 989.000 spettatori e il 7.4%. Su Tv8 4 Ristoranti è la scelta di 367.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Fratelli di Crozza conquista 1.372.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai 4 La rapina perfetta è visto da 374.000 spettatori (2%). Su Iris The Life of David Gale arriva a 382.000 spettatori (2.2%). Su La5 Grande Fratello è seguito da 132.000 spettatori (1%). Su RealTime Bake Off – Dolci in Forno è la scelta di 576.000 spettatori pari al 3.2%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Cinque Minuti è stato seguito da 4.007.000 spettatori con il 21%, mentre Affari Tuoi è visto da 4.444.000 spettatori con il 22%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ottiene 3.083.000 spettatori pari al 15.3%. Su Rai 2 Tg2 Post conquista 698.000 spettatori (3.4%). Su Italia 1 N.C.I.S. sigla 1.264.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.408.000 spettatori (7.3%) e Un Posto al Sole di 1.677.000 spettatori (8.2%). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 820.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 786.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.821.000 spettatori (9.1%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 514.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 603.000 spettatori (3.1%). Su RealTime Ricette d’Italia – Piatti in Tavola totalizza 254.000 spettatori pari all’1.3%.