Su Rai 1 Il Cantante Mascherato, in onda dalle 21:58 alle 00:27, ha ottenuto 3.347.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale 5 Fosca Innocenti dalle 21:40 alle 23:32 ha conquistato 3.523.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai 2 N.C.I.S. è stato seguito da 1.185.000 spettatori (4.8%) e N.C.I.S. Hawai’i da 924.000 spettatori (4.3%). Su Italia 1 Transporter: Extreme ha registrato 1.330.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rai 3 Frieden – Il Prezzo della Pace è visto da 592.000 spettatori con il 2.8%. Su Rete 4 Quarto Grado ottiene un a.m. di 1.284.000 spettatori (7.4%). Su La7 Propaganda Live registra 770.000 spettatori pari al 4.7%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 332.000 spettatori (1.6%). Sul Nove il ritorno di Fratelli di Crozza è seguito da 1.097.000 spettatori (4.8%).

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno conquista un ascolto di 5.252.000 spettatori con il 21.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ottiene una media di 3.915.000 spettatori pari al 16%. Su Rai 2 Tg2 Post registra 970.000 spettatori (3.9%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine è visto da 1.344.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai 3 Che Succ3de? è seguito da 1.306.000 spettatori pari al 5.6% (presentazione a 871.000 e il 3.9%) e Un Posto al Sole da 1.545.000 spettatori pari al 6.3%. Su Rete 4 Stasera Italia ha conquistato 931.000 individui all’ascolto (4%) nella prima parte e 976.000 spettatori (4%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha informato 1.436.000 spettatori (5.9%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età registra 308.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha ottenuto 488.000 spettatori (2%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha registrato un ascolto medio di 3.453.000 spettatori pari al 21.5%, mentre L’Eredità è seguito da 5.024.000 spettatori pari al 25.9%. Su Canale 5 Avanti il Primo ha conquistato 2.769.000 spettatori (17.6%), mentre Avanti un Altro ha giocato con 3.919.000 spettatori (20.5%). Su Rai 2 Cerchi Azzurri ottiene 386.000 spettatori (2.1%) e 9-1-1 733.000 spettatori (3.4%). Su Italia 1 C.S.I. Miami è seguito da 578.000 spettatori (2.7%). Su Rai 3 Tg Regione informa 2.668.000 spettatori pari al 13.1%, mentre Blob ottiene 1.090.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore conquista 873.000 spettatori (4%). Su La7 Lie to Me ha registrato 129.000 spettatori (0.9%) nel primo episodio e 185.000 spettatori (1%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti ha ottenuto 276.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Little Big Italy totalizza 290.000 spettatori (1.6%).

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL