Ascolti tv venerdì 17 ottobre: Tale e Quale Show, Tradimento, Quarto Grado
Ascolti tv venerdì 17 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 17 ottobre2025? Su Rai 1 è andato in onda Tale e Quale show. Su Rai 3 Farwest. Su Canale 5 Tradimento. Su Italia 1 Colombiana. Su Rete 4 Quarto grado. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 17 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv venerdì 17 ottobre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Tale e Quale Show ha interessato 2.910.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 2.064.000 spettatori con uno share del 14.9%. Su Rai2 Quelli che mi vogliono morto intrattiene 604.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 Colombiana incolla davanti al video 1.014.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 FarWest segna 548.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.156.000 spettatori (8.7%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 892.000 spettatori e il 6.8%. Su Tv8 Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo ottiene 446.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 1.036.000 spettatori con il 6%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.623.000 spettatori (19.8%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.384.000 spettatori (22.4%) dalle 20:48 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.563.000 – 18.8%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.783.000 spettatori pari al 24.6% dalle 20:49 alle 21:54. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 465.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.109.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.323.000 spettatori (7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.461.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 932.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 796.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.883.000 spettatori (9.7%). Su Tv8 Foodish arriva a 564.000 spettatori e il 3%.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2.821.000 spettatori pari al 22.4%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 4.224.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.756.000 spettatori (15.6%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.755.000 spettatori (18.9%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.