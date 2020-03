ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 13 marzo 2020? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera su Rai 1 è andato in onda una nuova puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta: Alberto Angela ha portato i telespettatori alla corte di Sissi, sfidando apertamente Maria De Filippi su Canale 5, con la puntata di Amici. Su Rai 2 è tornata la serie The Good Doctor, mentre su Rai 3 un’altra puntata di Chi l’ha visto.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, venerdì 13 marzo 2020?

Ascolti tv 13 marzo 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Ulisse – Il Piacere della scoperta ha conquistato 3.458.000 spettatori pari al 12.9% di share. A vincere però è stato Canale 5 con Amici che ha raccolto davanti al video 4.345.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 2.146.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Italia 1 Trespass ha catturato l’attenzione di 1.727.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Speciale Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.535.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.410.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.380.000 spettatori con uno share del 6%. Su TV8 Italia’s Got Talent ha segnato il 2.7% con 729.000 spettatori mentre sul Nove la replica di Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 775.000 spettatori (2.6%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.906.000 spettatori con il 18.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.758.000 spettatori con uno share del 18.4%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 5.6% con 1.757.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.260.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 Non ho l’Età ha appassionato 1.600.000 spettatori pari al 5.2% e Un Posto al Sole 1.928.000 (6.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.711.000 individui all’ascolto (5.6%) nella prima parte e 1.710.000 (5.4%) nella seconda.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.724.000 spettatori (20.5%) mentre L’Eredità ha giocato con 6.201.000 spettatori (23.2%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 3.911.000 spettatori con il 17.5% di share e Avanti un Altro! 5.432.000 con il 20.7% di share.

