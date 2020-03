Ulisse, Il piacere della scoperta: questa sera torna Alberto Angela con una puntata dedicata “Alla corte di Sissi” | Anticipazioni

Questa sera, a tener compagnia gli italiani ci pensa Alberto Angela, che torna in prima serata su Rai 1 con Ulisse – Il piacere della scoperta, con una puntata dedicata alla Principessa Sissi e alla sua corte. Intitolata di fatto “Alla corte di Sissi”, la puntata di Ulisse vedrà infatti esplorare la vita dell’imperatrice d’Austria, meglio conosciuta come la principessa Sissi per via dei film a lei dedicati (e interpretati da Romy Schneider). Alberto Angela ripercorrerà la vita dell’imperatrice seguendo la sua controversa figura storica, guidando i telespettatori in un magnifico viaggio, dai palazzi di corte della dinastia degli Aburgo per arrivare la matrimonio a Vienna con l’imperatore Franceso Giuseppe. Vediamo quali sono le anticipazioni di Ulisse – Il piacere della scoperta in onda venerdì 13 marzo 2020 dalle ore 21:25 su Rai 1.

Ulisse, Il piacere della scoperta: le anticipazioni della puntata “Alla corte di Sissi”

Tutti conoscono la principessa Sissi, ma in molti forse ignorano le sue radici storiche. Prima di essere una storia da cinema, l’imperatrice d’Austria è stata una donna la cui storia ha appassionato tutto il mondo, dal matrimonio a Vienna con il principe Francesco Giuseppe fino alla drammatica morte, avvenuta nel 1898 a Ginevra per mano di un anarchico italiano. Sissi per tanti rappresenta il simbolo dell’indipendenza femminile in un secolo contrassegnato da tante trasformazioni sociali. Sissi, di indole ribelle, è sempre stata in contrasto con le rigide convenzioni d’epoca, quelle di corte, anticipando di anni la fine del vecchio mondo.

Il viaggio di Alberto Angela per questa puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta parte dai palazzi viennesi di Schonbrunn e della Hofburg, simboli del fasto e del potere asburgico. Poi, Angela si sposterà verso Trieste, al castello di Miramare ancora oggi testimone del passato dominio austriaco. Poi ci si sposterà sul Danubio per arrivare a Budapest, teatro della trionfale incoronazione di Sissi come Regina d’Ungheria.

Il viaggio di Ulisse si concluderà poi alla cripta dei cappuccini, a Vienna, dove riposa il corpo dell’Imperatrice d’Austria insieme agli altri sovrani austriaci. Alberto Angela sarà affiancato anche in questa puntata da Gigi Proietti, che darà voce all’imperatore Francesco Giuseppe, marito devoto, tenero e affezionato alla sua dolce consorte, ma anche nemico implacabile degli eserciti italiani.

Ulisse – Il piacere della scoperta vi aspetta questa sera, venerdì 13 marzo 2020, dalle ore 21:25 su Rai 1.

