Ascolti tv venerdì 1 settembre: Techetecheshow, Il generale Dalla Chiesa

Nella serata di ieri, venerdì 1 settembre 2023, su Rai1 TechetecheShow su Claudio Baglioni ha conquistato 2.285.000 spettatori pari al 15.9% di share (presentazione a 3.288.000 e il 21.2%). Su Canale5 la miniserie Il Generale Dalla Chiesa in replica ha incollato davanti al video 943.000 spettatori con uno share dell’8.6%. Su Rai2 la partita degli Europei Maschili di Pallavolo – Serbia-Italia è la scelta di 1.718.000 spettatori pari all’11.3% (pre e post gara a 1.142.000 e il 7.8%). Su Italia1 Chicago P.D. è visto da 1.058.000 spettatori (7.8%). Su Rai3 Miss Marx arriva a 386.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 la replica de Il Terzo Indizio totalizza un a.m. di 775.000 spettatori (5.6%). Su La7 Bad Company – Protocollo Praga raggiunge 473.000 spettatori e il 3.4%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Compro oro ottiene 334.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Aldo, Giovanni e Giacomo – Tel Chi el Telun interessa 404.000 spettatori (3.1%). Sul 20 Eliminators è scelto da 402.000 spettatori (2.7%). Su Rai4 American Assassin arriva a 323.000 spettatori con il 2.2%.

Su Canale5 Paperissima Sprint Estate raccoglie 2.314.000 spettatori pari al 14.4%. Su Italia1 N.C.I.S. ottiene 1.040.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Viaggio in Italia è visto da 702.000 spettatori (4.6%) e Qui Venezia Cinema 880.000 spettatori (5.7%), mentre il ritorno di Un Posto al Sole totalizza 1.320.000 spettatori (8.2%). Su Rete4 Controcorrente Estate ha radunato 561.000 spettatori (3.6%) nella prima parte e 625.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte. Su La7 In Onda Estate ha interessato 922.000 spettatori (5.7%). Su Tv8 4 Hotel intrattiene 369.000 spettatori (2.3%). Sul Nove la replica di Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 432.000 spettatori (2.7%). Su La7d la partita di Roshn Saudi League – Al Ittihad-Al Hilal è vista da 27.000 spettatori pari allo 0.2%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.054.000 spettatori pari al 20%, mentre Reazione a Catena è visto da 3.128.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.135.000 spettatori (11.7%), mentre The Wall ha convinto 1.843.000 spettatori (15.6%). Su Rai2 Radio2 Social Club sigla 445.000 spettatori con il 3.7% e Castle 422.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 225.000 spettatori (2.1%) e C.S.I. Miami 531.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 Tg Regione informa 1.897.000 spettatori pari al 14.8%, mentre Blob segna 700.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 530.000 spettatori (3.6%). Su La7 Padre Brown raduna 95.000 spettatori con l’1.1% nel primo episodio e 129.000 spettatori con l’1.1% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 220.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica è scelto da 275.000 spettatori (2%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

