Ultimo aggiornamento ore 10:14
TV
TV

Ascolti tv sabato 8 novembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales

di Marco Nepi
Ascolti tv sabato 8 novembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 8 novembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Ballando con le stelle. Su Rai 3 Cento e oltre. Puccini e noi. Su Rete 4 The Bourne Identity. Su Canale 5 Tu si que vales. Su Italia 1 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 8 novembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv sabato 8 novembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Ballando con le Stelle ha intrattenuto 2.867.000 spettatori pari al 23,7% (in onda dalle 21.28 alle 01.33). Su Canale 5 Tú Sí Que Vales ha divertito 3.948.000 spettatori con uno share del 27% (dalle 21.30 alle 00.17).

Su Rai 2 la serie S.W.A.T. è stata la scelta di 703.000 spettatori pari al 4,1%. Su Italia 1 il film Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri ha raccolto davanti al video 706.000 spettatori con il 4,2%. Su Rai 3 Cento e oltre – Puccini e noi ha totalizzato 257.000 spettatori e l’1,5%.

Su Rete 4 il film The Bourne Identity ha conquistato 579.000 spettatori con il 3,7%. Su La7 In Altre Parole è stato seguito da 1.150.000 spettatori con il 6,4% nella prima parte e da 606.000 spettatori con il 4,3% nella seconda parte. Su Tv8 Quattro Ristoranti sigla 212.000 spettatori, pari a uno share dell’1,4%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha interessato 435.000 spettatori con il 2,8%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Affari Tuoi ha fatto giocare 4.115.000 spettatori, pari a uno share del 22,6%. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha appassionato 4.673.000 spettatori con il 25,6%.

Su Rai 2 TG2 Post è stato seguito da 477.000 spettatori con il 2,6%. Su Italia 1 la serie N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha raccolto davanti al video 985.000 spettatori (5,4%). Su Rai 3 La Confessione è stato seguito da 871.000 spettatori con il 4,8%.

Su Rete 4 Quattro di Sera Weekend ha interessato 830.000 spettatori (4,7%) nella prima parte e 572.000 spettatori (3,1%) nella seconda parte. Sul Nove Fratelli di Crozza ha divertito 495.000 spettatori (2,8%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità ha fatto giocare 3.673.000 spettatori pari al 23,2% di share. Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro ha intrattenuto 2.530.000 spettatori (16,5%).

Su Rai 2 Dribbling è stato seguito da 331.000 spettatori con il 2,6%, mentre a seguire N.C.I.S. Los Angeles ha raccolto davanti al video 281.000 spettatori (1,9%) nel primo episodio e 469.000 spettatori (2,8%) nel secondo episodio. Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha interessato 464.000 spettatori (3,2%) e C.S.I. Miami 586.000 spettatori (3,5%).

Su Rai 3 i TGR hanno informato 2.127.000 spettatori pari al 13,3% di share, mentre Blob è stato seguito da 819.000 spettatori pari al 4,8%. Su Rete 4 La Promessa ha appassionato 885.000 spettatori (5,3%). Su Tv8 le prove di Formula 1 sono state seguite da 539.000 spettatori con il 3,5% di share. Sul Nove Little Big Italy ha totalizzato 305.000 spettatori (2,1%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca