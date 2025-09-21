Ascolti tv sabato 20 settembre: Pino è, Ciao Darwin 9, Sapiens

Su Rai 1 Pino è – Il Viaggio del Musicante ha intrattenuto 2.299.000 spettatori pari al 18,6% di share. Su Canale 5 la replica di Ciao Darwin ha divertito 1.249.000 spettatori con uno share del 12,2%.

Su Rai 2 Un Omicidio per Due ha appassionato 964.000 spettatori pari al 7%. Su Italia 1 il film Shazam! Furia degli dei ha raccolto davanti al video 694.000 spettatori (5,5%). Su Rai 3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha interessato 500.000 spettatori e il 4%.

Su Rete 4 il film Nemico pubblico ha registrato 479.000 spettatori (4%). Su La7 In Altre Parole è stato seguito da 732.000 spettatori con il 5,4%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha siglato 254.000 spettatori (1,8%). Sul Nove Accordi & Disaccordi ha ottenuto 419.000 spettatori con il 3,4% di share.

Su Rai 1 Affari Tuoi ha fatto giocare 3.610.000 spettatori, pari a uno share del 23,3%. Su Canale 5 Gira La Ruota della Fortuna ha registrato 2.877.000 spettatori con il 19,5% e La Ruota della Fortuna 3.858.000 con il 24,9%.

Su Rai 2 il TG2 Post è stato seguito da 323.000 spettatori, pari a uno share del 2,1%. Su Italia 1 la serie N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha appassionato 859.000 spettatori (5,6%). Su Rai 3 La Confessione è stato la scelta di 673.000 spettatori con il 4,4%.

Su Rete 4 Quattro di Sera Weekend ha interessato 649.000 spettatori (4,4%) nella prima parte e 471.000 spettatori (3%) nella seconda parte. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha totalizzato 370.000 spettatori e il 2,5%. Sul Nove Little Big Italy ha ottenuto un’audience media di 373.000 spettatori (2,5%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha fatto giocare 1.921.000 spettatori pari al 20,2% di share, mentre Reazione a Catena ha totalizzato 2.948.000 spettatori pari al 25%. Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo ha registrato 1.300.000 spettatori (15%), mentre Avanti un Altro ha convinto 1.603.000 spettatori (14,8%).

Su Rai 2 Dribbling ha totalizzato 314.000 spettatori, pari a uno share del 3,8%, mentre a seguire The Rookie ha segnato 361.000 spettatori con il 3,5% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha appassionato 521.000 spettatori con il 4%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag è stato seguito da 316.000 spettatori (3,2%) e C.S.I. Miami da 479.000 spettatori (3,7%).

Su Rai 3 le notizie dei TGR hanno tenuto informati 1.713.000 spettatori con il 14,3% di share, mentre a seguire Blob ha registrato 615.000 spettatori pari al 4,5%. Su Rete 4 La Promessa è stato la scelta di 635.000 spettatori (4,8%). Su Tv8 Quattro Hotel ha raccolto davanti al video 219.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Little Big Italy ha interessato 278.000 spettatori e il 2,9%.

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

