Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:14
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv sabato 20 settembre: Pino è, Ciao Darwin 9, Sapiens

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Ascolti tv sabato 20 settembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 20 settembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Pino è… Il viaggio del musicante. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 Nemico pubblico. Su Canale 5 Ciao Darwin 9. Su Italia 1 Shazam! Furia degli dei. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 20 settembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv sabato 20 settembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Pino è – Il Viaggio del Musicante ha intrattenuto 2.299.000 spettatori pari al 18,6% di share. Su Canale 5 la replica di Ciao Darwin ha divertito 1.249.000 spettatori con uno share del 12,2%.

Su Rai 2 Un Omicidio per Due ha appassionato 964.000 spettatori pari al 7%. Su Italia 1 il film Shazam! Furia degli dei ha raccolto davanti al video 694.000 spettatori (5,5%). Su Rai 3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha interessato 500.000 spettatori e il 4%.

Su Rete 4 il film Nemico pubblico ha registrato 479.000 spettatori (4%). Su La7 In Altre Parole è stato seguito da 732.000 spettatori con il 5,4%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha siglato 254.000 spettatori (1,8%). Sul Nove Accordi & Disaccordi ha ottenuto 419.000 spettatori con il 3,4% di share.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Affari Tuoi ha fatto giocare 3.610.000 spettatori, pari a uno share del 23,3%. Su Canale 5 Gira La Ruota della Fortuna ha registrato 2.877.000 spettatori con il 19,5% e La Ruota della Fortuna 3.858.000 con il 24,9%.

Su Rai 2 il TG2 Post è stato seguito da 323.000 spettatori, pari a uno share del 2,1%. Su Italia 1 la serie N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha appassionato 859.000 spettatori (5,6%). Su Rai 3 La Confessione è stato la scelta di 673.000 spettatori con il 4,4%.

Su Rete 4 Quattro di Sera Weekend ha interessato 649.000 spettatori (4,4%) nella prima parte e 471.000 spettatori (3%) nella seconda parte. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha totalizzato 370.000 spettatori e il 2,5%. Sul Nove Little Big Italy ha ottenuto un’audience media di 373.000 spettatori (2,5%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha fatto giocare 1.921.000 spettatori pari al 20,2% di share, mentre Reazione a Catena ha totalizzato 2.948.000 spettatori pari al 25%. Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo ha registrato 1.300.000 spettatori (15%), mentre Avanti un Altro ha convinto 1.603.000 spettatori (14,8%).

Su Rai 2 Dribbling ha totalizzato 314.000 spettatori, pari a uno share del 3,8%, mentre a seguire The Rookie ha segnato 361.000 spettatori con il 3,5% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha appassionato 521.000 spettatori con il 4%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag è stato seguito da 316.000 spettatori (3,2%) e C.S.I. Miami da 479.000 spettatori (3,7%).

Su Rai 3 le notizie dei TGR hanno tenuto informati 1.713.000 spettatori con il 14,3% di share, mentre a seguire Blob ha registrato 615.000 spettatori pari al 4,5%. Su Rete 4 La Promessa è stato la scelta di 635.000 spettatori (4,8%). Su Tv8 Quattro Hotel ha raccolto davanti al video 219.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Little Big Italy ha interessato 278.000 spettatori e il 2,9%.

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Messa in tv 21 settembre 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Pino è – Il viaggio del musicante: tutto quello che c’è da sapere
TV / Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 20 settembre
Ti potrebbe interessare
TV / Messa in tv 21 settembre 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Pino è – Il viaggio del musicante: tutto quello che c’è da sapere
TV / Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 20 settembre
TV / Shazam! Furia degli dei: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ciao Darwin 9: le anticipazioni (ospiti, squadre e cast) della puntata in replica oggi, 20 settembre
TV / Nemico Pubblico: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv venerdì 19 settembre: Suzuki Jukebox, Tradimento, Propaganda Live
TV / Suzuki Jukebox: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 19 settembre 2025
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 19 settembre 2025
Ricerca