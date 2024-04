Ascolti tv sabato 20 aprile: I migliori anni, Amici, il serale, Le ragazze

Su Rai1 I Migliori Anni ha registrato 3.064.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale 5 Amici ha conquistato 3.843.000 spettatori con uno share del 25.7% (Buonanotte a .000 e il %). Su Rai 2 F.B.I. è stato visto da 975.000 spettatori (5%) e F.B.I. International di 796.000 spettatori (4.5%). Su Italia 1 Madagascar ha raccolto 774.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rai 3 Le Ragazze ottiene 680.000 spettatori e il 4.1%. Su Rete 4 Don Camillo e l’onorevole Peppone conquista un a.m. di 1.041.000 spettatori (6%). Su La7 In Altre Parole ha registrato 1.113.000 spettatori con il 6%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 336.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 446.000 spettatori con il 2.5%.

Su Rai 1 Affari Tuoi conquista 5.199.000 spettatori pari al 27.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è seguito da 3.140.000 spettatori con il 16.7%. Su Rai 2 TG2 Post è visto da 583.000 spettatori (3.1%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine registra 1.201.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 CheSarà… è la scelta di 899.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 535.000 spettatori (3%) nella prima parte e 499.000 spettatori (2.6%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 450.000 spettatori pari al 2.4%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 401.000 spettatori (2.2%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.595.000 spettatori pari al 22.4%, mentre L’Eredità Weekend ha conquistato 3.531.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale 5 Avanti il Primo! Story ha ottenuto 1.726.000 spettatori (15.8%), mentre Avanti un Altro! Story è seguito da 2.442.000 spettatori (18.4%). Su Rai 2, dopo TGSport Sera (257.000 – 2.1%), The Blacklist è visto da 272.000 spettatori (1.7%). Su Italia 1 Studio Aperto Mag conquista 377.000 spettatori (3.1%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 522.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.031.000 spettatori pari al 14.1%, mentre Blob segna 852.000 spettatori pari al 5.2%. Su Rete 4 Terra Amara conquista 538.000 spettatori (3.4%). Su Tv8 4 Hotel registra un netto di 272.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Little Big Italy totalizza 318.000 spettatori (2.5%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

