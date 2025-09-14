Ascolti tv sabato 13 settembre: Tim Music Awards, Ciao Darwin, Shazam
Ascolti tv sabato 13 settembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 13 settembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Tim Music Awards. Su Rai 3 Indagini su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Su Rete 4 Guardia del corpo. Su Canale 5 Ciao Darwin. Su Italia 1 Shazam. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 13 settembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv sabato 13 settembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.