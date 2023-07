Ascolti tv sabato 1 luglio: Sulle ali della musica, Lo show dei record

Su Rai 1 Sulle ali della musica ha ottenuto 2.287.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Canale 5 Lo Show dei Record in replica è stato visto da 1.270.000 spettatori con uno share dell’11.6%. Su Rai 2 Twisted Twin – Il lato oscuro della mia gemella ha registrato 845.000 spettatori (6.4%). Su Italia 1 Indiana Jones e l’ultima crociata ha conquistato 1.199.000 spettatori (9.7%). Su Rai 3 la replica de L’Amica Geniale ottiene 461.000 spettatori con il 3.5%. Su Rete 4 Dynasties – L’avventura della vita totalizza un a.m. di 512.000 spettatori (4%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è seguito da 411.000 spettatori con il 3.5%. Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 394.000 spettatori (3.3%). Sul Nove Scomparsa – Il caso Ragusa segna 309.000 spettatori (2.3%).

Su Rai 1 Techetechetè è la scelta di 2.856.000 spettatori (20.6%). Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate conquista 2.225.000 spettatori con il 16.1%. Su Rai 2 Tg2 Post Estate totalizza 674.000 spettatori (4.9%). Su Italia 1 N.C.I.S. incolla davanti al video 931.000 spettatori (6.8%). Su Rai 3 il meglio di Generazione Bellezza interessa 525.000 spettatori pari al 3.8%. Su Rete 4 Controcorrente Estate ha conquistato 678.000 individui all’ascolto (5%) nella prima parte e 932.000 spettatori (6.7%) nella seconda parte. Su La7 Speciale Palio 2023 – L’Attesa è visto da 545.000 spettatori con il 3.9% (presentazione a 553.000 e il 4.1%). Su Tv8 4 Hotel è seguito da 366.000 spettatori pari al 2.7%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 180.000 spettatori (1.3%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha registrato un ascolto di 2.047.000 spettatori pari al 21.4%, mentre Reazione a Catena ha ottenuto 2.921.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale 5 Caduta Libera! Inizia la Sfida è visto da 1.099.000 spettatori (12.2%), mentre Caduta Libera! ha convinto 1.589.000 spettatori (14.5%). Su Rai 2 l’amichevole femminile Italia-Marocco ha registrato 396.000 spettatori (3.8%). Su Italia 1 Studio Aperto Mag conquista 343.000 spettatori (3.4%) e C.S.I. 390.000 spettatori (3.2%). Su Rai 3 Tg Regione informa 1.544.000 spettatori pari al 13.1%, mentre Blob segna 547.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore registra 604.000 spettatori (4.6%). Su La7 Men of Honor ha incollato davanti al video 201.000 spettatori (2.2%). Su Tv8 Formula 1 – Sprint raggiunge 479.000 spettatori e il 4.3%. Sul Nove Little Big Italy ottiene 140.000 spettatori (1.3%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

