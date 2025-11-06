Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:59
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv mercoledì 5 novembre: La ragazza del mare, Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Ascolti tv mercoledì 5 novembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 5 novembre2025? Su Rai 1 è andato in onda La ragazza del mare. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo. Su Italia 1 The Lost City. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 5 novembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv mercoledì 5 novembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 5 novembre 2025 su Rai 3
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Pavarotti 90, l’uomo che emozionò il mondo: tutto quello che c’è da sapere
Ti potrebbe interessare
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 5 novembre 2025 su Rai 3
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Pavarotti 90, l’uomo che emozionò il mondo: tutto quello che c’è da sapere
TV / La ragazza del mare: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / The Lost City: tutto quello che c’è da sapere sul film
Cinema / Claudia Gerini: "In tv ancora vedo la ragazza tutta nuda che gira la letterina"
TV / Ascolti tv martedì 4 novembre: Montalbano, La notte nel cuore, Belve
TV / Amore criminale, le anticipazioni della puntata del 4 novembre 2025 su Rai 3
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 31esima puntata
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 31esima puntata
Ricerca