Ascolti tv mercoledì 5 novembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 5 novembre2025? Su Rai 1 è andato in onda La ragazza del mare. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo. Su Italia 1 The Lost City. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 5 novembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.